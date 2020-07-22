【足球】俄羅斯16歲門將被雷劈大難不死　逐步復元獲球會送大禮

俄羅斯16歲門將Ivan Zaborsky，7月初練習時被雷電擊中奇蹟生還。逃出鬼門關，Zaborsky更與母會Znamya Truda FC簽下人生首份職業球員合約。

Zaborsky當時與隊友分開練習，在禁區頂引球時突然火花一閃，隨即癱軟躺在地上。隊醫為他施展心外壓及人工呼吸，很快就由直昇機送到莫斯科一間醫院接受治療。

【足球】俄羅斯16歲球員操練時遭雷劈 奇蹟生還但需進入人工昏迷

恐怖旱天雷擊中Zaborsky逐格睇：

醫生評估其創傷後，為減輕Zaborsky痛苦，讓他進入人工昏迷。雖然肺部有受損，但幸好傷勢不算嚴重，3周過後，Zaborsky已可復操。

Zaborsky大難不死，簽下人生首份職業球員合約。（網上圖片）

被問到事故帶來的影響時，Zaborsky時指自己最初有呼吸困難的症狀，亦記不起事發時發生了什麼事。「我的身體已回復了不少，生活已回到正常。」被醫生形容為「幸運星」的他說。

Zaborsky指自己身體已復原不少，但想不起事發經過。（網上圖片）

常言道：大難不死，必有後福。Zaborsky不僅已可復操，更獲得球會一份職業球員合約，球隊教練指Zaborsky獲得人生首份職業球員合約，是因為他在區隊亦是正選門將，有極大的潛質。

Zaborsky為Znamya Truda FC青年軍，早前球隊為莫斯科青少年聯賽封王，亦有出席慶祝。（網上圖片）

據Zaborsky女友透露，Zaborsky頸項有傷痕，似乎頸鏈變成了引雷針，才會觸發這段恐怖經歷。不過，球會總監Igor Mayorov指事發時雖然有雲，但沒有下雨或行雷，如果有雷雨的話，球隊不會在戶外練習。

事發片段：

Момент удара молнии ⚡



На сегодня состояние стабильное, кардиограмма в норме, сильные ожоги на месте входа и выхода разряда молнии. Угрозы жизни, по словам врачей, нет.#знамятруда #ореховозуево pic.twitter.com/nfJIvjKYaC — Znamya Truda FC 🚩 (@ZnamyaTrudaFC) July 6, 2020

【今夏已落實轉會】