【英超】利物浦終高舉英超獎盃　晏菲路場內場外齊狂歡

一等再等，利物浦相隔30年後，再度稱霸英格蘭頂級聯賽，首度高舉英超錦標。紅軍在晏菲路主場以5：3擊敗車路士，舉行頒獎儀式，即使看台上沒有球迷一同慶祝，但紅軍的上上下下依然享受捧盃一刻。

利物浦在今季主場謝幕戰，與車路士合演入球騷，結果以5：3擊敗對手，取得今季第31場勝仗，在賽後隨即舉行頒獎儀式，「利迷」最期待的畫面終於出現了！

利物浦主場勝利謝幕 5：3挫車路士賀捧盃

利物浦今場5個入球功臣（按圖放大）：

受新冠肺炎疫情影響，英超依舊閉門作賽，使一眾利物浦球迷無法現場見證歷史時刻，但紅軍眾將依然享受奪冠一刻。包括高普在內的利物浦職球員，在完場後換上特別版的利物浦奪冠球衣，由高普帶領下逐一上台領獎，擔任頒獎嘉賓的名帥杜格利殊，與所有球員相擁，場面感人。提早「收咧」的隊長佐敦軒達臣壓軸登場，親吻英超獎盃後高舉錦標，眾將瘋狂慶祝，晏菲路立即大放煙花，及後更齊集在場內高唱「You'll Never Walk Alone」。

利物浦名帥杜格利殊擔任頒獎嘉賓，向所有球員逐一道賀。（Getty Images）

【利物浦首度高舉英超獎盃】

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利物浦由完場哨子聲一響後，便立即開始慶祝奪冠，利物浦官方上載眾將在更衣室內的影片，當他們步入更衣室時，隨即高唱冠軍之歌並互相擊掌道賀，雲迪積克更跳舞慶祝，羅拔臣及艾利臣等人以香檳噴向隊友，玩得十分盡慶。

雖然利物浦及當地政府等單位早已呼籲球迷不要在球場外聚集，但不少球迷無視呼籲，在晏菲路外慶祝愛隊奪冠。利物浦市議會透過社交網站恭賀紅軍外，同時向所有球迷作出溫馨提示，必須在保持社交距離下慶祝，減低散播病毒的風險。

利物浦球迷場外同樣狂歡：

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