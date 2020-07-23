【英超】普巴輸尷尬12碼　曼聯賽和韋斯咸失分照升第3位

利物浦表演捧盃之前，曼聯先在今輪英超主場鬥韋斯咸，兩軍各有所求。 前紅魔鬼主帥莫耶斯帶領韋斯咸造訪奧脫福，多得普巴禁區內「守龍門式」的手球而獲12碼，結果「鎚仔幫」取得寶貴1分，確保來季英超位置。曼聯雖然未能全取3分，但隨兩支競爭對手一同輸波，煞科日前升上第3位。

上周末的英格蘭足總盃4強，曼聯以1：3不敵車路士出局，各大賽事19場不敗走勢告一段落。紅魔鬼收拾心情後，返回聯賽鬥韋斯咸，繼續為爭奪前四而努力。今輪得到摩連奴「出手幫忙」，熱刺3球擊敗主要競爭對手之一李斯特城，令曼聯今仗報捷，便可殺入前四，並與李城拉開3分距離。

費格遜在今仗同樣是座上客，可惜球隊再度未能全取3分。（Getty Images）

分數對作客的韋斯咸同樣重要，他們今輪前以37分暫列第15位，只要今仗取得1分，便告上岸。客軍上半場末段一次罰球機會，隊長盧保橫傳予迪格蘭賴斯衝前勁射．站在禁區內普巴眼見將被省中頭部，自動反應下以雙手遮擋後倒地，韋斯咸球員紛紛舉手投訴．這個明顯手球經過VAR確認後判罰12碼，由近況大勇的安東尼奧操刀建功。

普巴反應奇快，姿勢趣怪。雖然免於「食波餅」，但球隊卻輸12碼。（路透社）

普巴驚波犯手球逐格睇：

曼聯換邊後隨即反撲，馬迪爾與格連活特一次配合撕破對手防線，最後由「青木」勁射破網，51分鐘扳平1：1，亦是他在今季英超的第9個入球，打破朗尼2003/04球季的紀錄，刷新英超18歲或以下球員單季入球紀錄。曼聯及後未能再度射破法比安斯基的十指關，結果與韋斯咸打成1：1平手，各得1分。「鎚仔幫」賽後以38分上岸，季中上任的莫耶斯完成任務。

安東尼奧操刀12碼建功，助韋斯咸先開紀錄。（Getty Images）

「爭四」局面恍如重演兩輪前情况，曼聯打和，車路士與李斯特城雙雙落敗。紅魔鬼如今以63分升上第3位，以大量得失球差壓過車路士。主帥蘇斯克查賽後一貫的正面作風，稱球隊重返前四，對周日對李斯特城的生死戰有優勢，深信球隊將笑到最後，來季可以出戰歐聯。

格連活特與馬迪爾一次配合後建功，為曼聯追平。（Getty Images）

普巴驚「食波餅」被名宿鬧爆 安東尼奧即場模仿

普巴因避免「食波餅」而以手遮臉，球隊因為他而輸12碼，最終更未能全取3分而回。蘇帥賽後為該名法國球星解畫，指當時千鈞一髮間以自然反應伸手。曼聯前隊長﹑現任評述員的加利尼維利先指普巴犯下大錯，「他（普巴）將遇到麻煩，這是明顯的12碼。」當「加利佬」看到VAR重播時，他立即炮轟說：「這是他的垃圾！我還以為他的頭部受到重擊，這是令人尷尬的犯錯，我不明白為何VAR還要重播，這個必定是12碼。」

普巴今仗輸12碼，事後被名宿鬧爆。（Getty Images）

除了受名宿批評，韋斯咸入球功臣安東尼奧在下半場開賽前，與波基斯費南迪斯閒聊時，舉起雙手模仿普巴，並露出笑容。後方的普巴「is watching you」，望了望安東尼奧，未有其他反應，對方亦似乎沒有察覺。

🧤 Michail Antonio saw the funny side of Paul Pogba's handball



😂 Paul Pogba did not



pic.twitter.com/dGyo0JPO7m — We Love Sport (@WeLoveSportUK) July 22, 2020

普巴手球片段（00:56起）：