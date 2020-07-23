【英超】韋斯咸煞科戰態度舉足輕重　護級三軍爭唯一英超席位

韋斯咸迫和曼聯後篤定護級，終於可以鬆一口氣。如今阿士東維拉﹑屈福特及般尼茅夫3隊只能活1隊，韋斯咸立即擁有「生殺大權」，對護級形勢大有影響。

莫耶斯帶領的韋斯咸，在舊東家曼聯的主場拿下關鍵1分，靠近況大勇的安東尼奧12碼中鵠，作客與曼聯賽和1：1，與白禮頓同得38分，確保脫離降班區域，來季繼續角逐英超。

安東尼奧的12碼，助韋斯咸完成護級。（Getty Images）

普巴在上半場末段雖然以手避免「食波餅」，但球隊卻輸12碼，正因這個12碼為「鎚仔幫」取得重要一分。主帥莫耶斯坦言這個12碼改變整個戰局，並盛讚麾下在壓力下發揮水準，「曼聯在上半場不斷向我們施壓，但球員們依舊發揮水準，更在完半場前取得入球，大大改變今仗的形勢。即使被曼聯追平後，我仍然認為球隊發揮較佳，我十分滿意這個戰果。」

莫耶斯賽後盛讚麾下今仗表現，在壓力下依然發揮水準。（路透社）

3隊只能活1隊 韋斯咸阿仙奴隨時「出手搞局」

白禮頓與韋斯咸在英超尾二輪賽事，不約而同賽和對手，拿下1分後成功護級。如今仍有降班威脅的球隊，只剩下阿士東維拉﹑屈福特及般尼茅夫3支球隊，他們將於周日（26日）的煞科日定生死，3隊只能活1隊，其餘兩隊陪同「包艇」的諾域治，一同降落英冠。

篤定降班的諾域治，將在煞科戰對曼城。（Getty Images）

3隊之中，31分的般尼茅夫護級形勢最惡劣，除必須擊敗愛華頓，亦要寄望維拉及屈福特雙雙落敗，才有望同得34分，以較佳得失球差，逃出生天。所以，般尼夫茅可謂僅存一線生機。

維拉及屈福特的護級機會近乎均等，維拉以1個得失球差壓住屈福特。兩軍求上岸，必須靠自己。他們同樣要作客爭取大數對手，盡可能改善得失球差。

英超護級大逃亡！維拉擊敗阿仙奴現轉機 屈福特大敗跌入降班區

剛易帥兼4球大敗予曼城的屈福特，最後一輪將作客無欲無求的阿仙奴。下周將與車路士爭奪足總盃的「兵工廠」，或在今仗留力，對屈福特較為有利。阿士東維拉則造訪剛上岸的韋斯咸，換言之「鎚仔幫」今仗的取態，對整個護級形勢大有影響。

英超煞科戰前榜尾形勢（按圖放大）：

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