【英冠】西布朗相隔兩季重返英超　韋根煞科日救亡功虧一簣

英冠今季受疫情影響，重開後各隊起伏甚大，煞科日相當刺激。除了提早奪冠的列斯聯，2-6名的升班戰圈分數吃緊，全都有爭逐目標。3支爭取第2名直接升班的球隊，全部未能取勝，讓西布朗守住次席，相隔兩季重返英超。 至於一個月內經歷易主及破產的韋根，亦未能取勝，無法扭轉12分處罰，跌至尾二。降班與否，有待月尾的上訴結果。

往年英冠再混亂，3-6名附加賽圈總有球隊可以儲力，等候附加賽，今年情况完全不同。順序排2-4名的西布朗、賓福特及富咸，彼此距離僅1分，煞科日均有機會爭取直接升班。

西布朗留意其他戰果，完場立即慶祝升班。（Getty Images）

比歷首季上任，西布朗大部分時間都處於前兩位，最終升班。（Getty Images）

上季在附加賽被阿士東維拉淘汰的西布朗，在復賽後表現反覆，賓福特及富咸則窮追不捨，惟三隊到了最後階段，疲態畢呈。西布朗在煞科日主場被昆士柏流浪迫和2:2，最後4場聯賽不勝，仍然足夠守住次席。韋斯咸前主帥比歷加盟首季，即帶領西布朗重返英超。而復賽後7連勝而殺上第3的賓福特，在最後關頭乏力，上仗不敵史篤城後，主場再以1:2不敵包尾的班士利，只能透過附加賽爭升班。

韋根與富咸言和，雙方球員都失望，但韋根球員所受打擊顯然大得多。（Getty Images）

去季從英超降班的富咸亦要轉戰附加賽，煞科日作客1:1迫和韋根，以第4名完成。至於另外兩個附加賽席位，由兩支威爾斯球隊卡迪夫城及史雲斯奪得，後者在煞科日驚險壓過賽前第5的諾定咸森林，搭上尾班車。

附加賽將於首回合將於本港時間27日凌晨展開準決賽首回合，先由史雲斯主場迎戰賓福特，28日凌晨卡迪夫城主場對富咸。

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班士利補時領先賓福特，連續兩場絕殺升班附加賽區內對手，但護級與否仍要等待韋根上訴結果。（Getty Images）

富咸領隊柏加賽後訪問，除了希望乘着季尾氣勢，在附加賽笑到最後，亦對韋根予以同情，因為對手只差少許，便逃出生天。韋根在完季後以59分排13位，但因前班主、港商歐陽偉基擔任大股東的港資財團Next Leader Fund，本月初申請破產保護，令賽會宣布扣減韋根12分，實際只得47分。而兩支本季長處降班區的球隊班士利及盧頓，均在最後兩輪全勝而逃出生天，使韋根實際排行尾二，與侯城及查爾頓一同降班。

韋根在最後一戰破釜沉舟，盛傳吸引多方爭奪的射手基化摩亞（中）先開紀錄。（Getty Images）

韋根領隊曲克坦言「受傷了」，「這一班球員，我引以為傲。他們很憂傷，因為沒有做錯，所以更衣室的氣氛很沉重」，「你可以想像我們有多痛……很痛」。

曲克帶領韋根在下半季開動「護級模式」，可惜功敗垂成。（Getty Images）

「韋根人自救」幾乎成真，他們在復賽後連連搶分，本季最後15仗只負1場。可惜最後五仗之中，面對班士利及查爾頓的護級大戰均打和收場。煞科後要保住護級的一線生機，要「懇請法官大人」。球會已就12分罰則向法院上訴，理由為不論球會中人及負責審批易主申請的英格蘭聯賽會，均不知道歐陽偉基會打算申請球會破產，本月31日宣布裁決。此外，破產管理人昨日宣布，接獲5宗收購韋根的建議，並已選出最佳方案，該收購方將於今晚之前，決定是否動筆收購。

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