【德甲】多蒙特轉會「精明眼」四將待善價而沽　細數近年成功例子

多蒙特早前在轉會市場再度擊敗曼聯，羅致「英冠神童」祖迪比寧咸（Jude Bellingham）。雖然據聞此子身價逾2000萬鎊，但在現今轉會市場並非高價。 「蜜蜂兵團」近年購入不少球員，數季後以倍數計的轉會費離隊，堪稱轉會市場中的「精明眼」。

多蒙特早前宣布從英冠球會伯明翰羅致祖迪比寧咸，該名剛滿17歲的英格蘭新星，成為繼查頓辛祖後另一名加盟多蒙特的英籍小將，並與球會簽下一紙5年長約。

英格蘭天才中場拒絕曼聯費格遜 投多蒙特創17歲身價紀錄

比寧咸成為繼查頓辛祖後，第二名轉投多蒙特的英格蘭小將。（Twitter）

多蒙特「低買高賣」，駕輕就熟。綜觀「蜜蜂兵團」近10年的轉會記錄，大賺例子多不勝。根據足球網站《transfermarkt》的數據顯示，奧士文尼迪比利是近年最成功的例子，他在2016/17球季從雷恩以1500萬歐元（下同）加盟，效力僅1季便被巴塞隆拿撬角，轉會費是天價的1.38億，多蒙特一轉手賺得9.2倍。

奧巴美揚在2013/14球季僅以1300萬來投，及後於2017/18球季以6375萬出售至阿仙奴，亦為多蒙特帶來不少資金。多蒙特的青訓產品同樣有保證，例如葛斯及普列錫，早前轉投車路士的「美國隊長」普列錫，以6400萬出售，多蒙特又賺一筆。

多蒙特近年轉會市場「低買高賣」：

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多蒙特當然偶有「失手」，也有如利雲度夫斯基，帳面虧本的例子。當年以約400萬由波蘭帶到德甲，最終以自由身加盟拜仁。不過，「利雲哥」4季間為多蒙特合共貢獻超過100球，絕對是物超所值的交易。

多蒙特如今亦有潛力重演當年迪比利的交易，今年先後成功羅致艾寧夏蘭特及比寧咸兩大「神童」，二人的轉會費同在2000萬歐元左右，在現今轉會市場而言是「超筍價」。加上二人的潛力，若他日轉投其他球會，相信必定為多蒙特帶來一筆相當可觀的轉會費。其中，夏蘭特加盟僅半季時間，但關於他的轉會消息依舊不絕於耳，相信其他勁旅要買走挪威神鋒，轉會費不菲。

除此以外，查頓辛祖及杜根夏薩特同樣有力成為「金蛋」，辛祖與曼聯多度傳出「緋聞」，盛傳轉會費超過1億。

多蒙特近年精明收購（按圖放大）：

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【今夏已落實轉會】