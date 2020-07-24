【足球熱話】軒達臣隊長的品格　推「怕醜仔」捧盃獲絕讚

隊長的品格，要統領眾人，鼓勵士氣，指揮行軍，少不了幫助隊友。利物浦隊長佐敦軒達臣的功績，名列紅軍史冊，自有理由。 「神軒」近季帶領利物浦一步步踏上高峰，終於捧起聯賽冠軍。大放煙花慶祝之際，他繼續一眼關七，扶持隊友。發現有人要幫忙，隊長一個小小動作，又得到網民一致好評。

利物浦周四凌晨5：3擊敗車路士後，在晏菲路球場高舉企盼30年的頂級聯賽冠軍。一眾紅軍魚貫上台，人人喜形於色，未捧盃已經手舞足蹈。季中加盟的日本國腳南野拓實，卻表現含蓄。

南野拓實踏上頒獎台，笑容卻有點保留。（Getty Images）

南野上台後接過冠軍獎牌後，站在後排，左顧右盼，顯得不甚自在。旁邊一眾主力如沙拿、羅拔臣等，又披國旗又舉手機，掛住慶祝「話之你」。

軒達臣帶領紅軍眾將捧盃，氣氛推上頂峰。（Getty Images）

當軒達臣以隊長身分壓軸上台，捧起英超獎盃，全隊陷入瘋狂狀態。球場大放煙花和紅白紙碎，眾將輪流上前，捧起獎盃親吻拍照。主將逐一拍過「威水相」，小將如尼高威廉斯（Neco Williams）都走到中央捧盃。南野卻一直站在後排，表現文靜，似圍觀甚於慶祝。

考眼力：試找出南野拓實位置。（影片截圖）

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大隊後來到草地繼續慶祝，南野亦有捧盃，笑容燦爛了一點點。（Getty Images）

從軒達臣捧起獎盃計，超過3分半鐘，南野依然站在一旁。到底是如2018年世界盃法國中場尼高路簡迪「怕醜」等捧盃又不敢揚聲，還是想到自己對捧盃貢獻不大，保持低調？軒達臣發現身旁的南野「好似有心事喎」，說了一兩句後伸出左手，推一推「小隊友」。

南野企得很遠，不敢主動上前。軒達臣見狀，出手推動他去捧盃。（影片截圖）

Henderson making sure Minamino feels involved in the celebrations.



What a man 🔴



pic.twitter.com/CFk3flSwVA — Anfield Edition (@AnfieldEdition) July 23, 2020

南野終於鼓起勇氣，走向獎盃，開始「排隊」。南野季中從奧地利薩爾斯堡紅牛加盟，仍然處於適應期。半季下來，上陣機會不算多，仍未為利物浦入球。而且在奧地利生活6年，轉到英國要重新適應。「神軒」主動伸出援手幫助隊友，又俘虜不少球迷的心：

我哋隊長真係大佬嚟。見到阿拓怪怪哋就出手，等佢一齊慶祝。

無人理南野有冇捧過隻盃，除咗軒達臣。咁先係隊長風範，對更衣室嘅影響真係好重要。

搭膊頭齊歡唱，南野身旁的都是小將，如尼高威廉斯（左）和居迪斯鍾斯（右）。（Getty Images）

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