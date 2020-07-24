新冠肺炎｜麗都灣全封樓梯現膠帶陣　市民硬闖被趕狼狽爬山離開

近日網上流傳一張康文署「封鎖」麗都灣及更生灣入口的照片，除有橙色圍欄阻擋入口，從青山公路步行落泳灘的樓梯，更有封鎖線將整條樓梯重重封死，以「絕招」阻止市民再入泳灘。 記者今日下午前往汀九一帶查看，入口部份封條已被拉扯墮地，更有市民「爬山」落泳灘，隨即被救生員趕走，只好從樓梯及側邊斜坡狼狽地離開，險象環生。

康文署於7月13日宣布因為疫情，7月15日起關閉所有戶外康樂場地及設施。泳灘內的沖身設施、更衣室及洗手間，全部「封場」。惟連日來均有市民硬闖泳灘，以身試法。麗都灣入口封鎖膠帶被市民剪爛，西貢清水灣的更衣室日前更遭人爆門，水掣位置被毀。

康文署關閉轄下泳灘，但連日來均有市民闖入麗都灣及更生灣，就算用膠帶重重封鎖入口樓梯，仍有人以身試法，被救生員趕離泳灘，走上樓梯十分狼狽。（01記者攝）

其實，麗都灣及更生灣的入口封得十分徹底。網上流傳的圖片，整條樓梯均被膠帶「封死」，看來身手再敏捷，都難越雷池半步。不過記者今日下午三時再往青山公路一帶視察，沿路不少人士試圖硬闖泳灘，更有父母帶同女兒前往嬉水。

從海美灣開始，泳灘入口均被橙色圍欄及膠條封住，其中麗都灣及更生灣近九巴「麗都灣」站的入口，封得最嚴格。整條樓梯有膠帶纏住兩邊扶手「鎖死」，不過記者在此拍照不久，已見兩名男子從泳灘沿樓梯旁的山坡手腳並用，拾級而上，其中一人途中爬入樓梯，穿過封鎖膠帶時十分狼狽，費了一陣心思才「全身而退」。

兩人表示，本來前往沙灘嬉水曬太陽，但一踏足泳灘已被救生員趕離，記者問二人如何走落泳灘，他們說「爬山落去」。

🏊🏻‍♀️🏊🏻海美灣情況（按圖）🏊🏻‍♀️🏊🏻

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麗都灣不止一個入口，近行人天橋的麗海別墅旁邊，亦有小路前往。由於小路同屬附近別墅民居入口，故未封鎖，走到盡頭的泳灘入口，才有兩條膠條封鎖，但這入口亦有市民駐足，有意進入沙灘。

🏊🏻‍♀️🏊🏻麗都灣及更生灣情況（按圖）🏊🏻‍♀️🏊🏻

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再朝荃灣方向前行，汀九灣泳灘的保安則寬鬆得多，沿汀九村小路落樓梯步行，泳灘入口雖有雪糕筒及膠條圍住，但形同虛設；毗鄰小灘已不屬康文署管轄範圍，不少市民在此暢泳曬太陽，並以汀九橋作背景「打卡」留念。

康文署如此封閉汀九灘入口。沿左邊小路前往的小灘，非康文署管轄範圍。

🏊🏻‍♀️🏊🏻汀九灘旁邊小灘非康文署管轄，有市民嬉水消暑🏊🏻‍♀️🏊🏻

在此呼籲各位市民，康文署轄下所有康樂及文化場地與設施，均已關閉，包括泳灘及泳灘內之更衣室、沖身設施及洗手間，直至另行通知。在沒有救生員及救生設備的泳灘及石灘等游泳，十分危險，市民應顧及人身安全，並減少新冠肺炎傳播風險，盡量減少外出。

就算非康文署轄下範圍，市民也要保持衛生意識。

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