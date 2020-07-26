【足球轉會】曼聯暴露板凳深度不足　蘇斯克查增兵三線出擊

曼聯早前足總盃4強不敵車路士出局，無緣錦標外，同時顯露球隊深度不足的問題。 根據多間傳媒消息透露，曼聯繼續物色心儀球員，盛傳將在門將﹑後衛及中場位置增兵。

曼聯在英格蘭足總盃4強鬥車路士一仗中，先收起普巴﹑馬迪爾及格連活特等常規正選，明顯留力聯賽力爭前四，可惜紅魔鬼不敵車路士出局，及後聯賽賽和韋斯咸，結果「兩頭唔到岸」，更顯示曼聯板凳深度不足的問題。

曼聯該仗以費特及丹尼爾占士分別取代普巴及馬迪爾，質素及位置上明顯未能取代正選二人，有見及此，主帥蘇斯克查有必要在轉會市場中找來適當人選，改善球隊整體陣容，才有望來季挑戰前列。

眼光甚準的蘇斯克查，今夏轉會市場勢必出手添兵。（資料圖片／Getty Images）

重演當年歷史斟馬體會門將 為馬古尼找最佳拍檔

曼聯今季後防線依然不穩，當中門將迪基亞表現令人大跌眼鏡，除了回收外借的甸恩軒達臣外，蘇斯克查再度放眼馬德里體育會，瞄準斯洛文尼亞籍門將奧比歷（Jan Oblak）。

英國《太陽報》透露，奧比歷正受車路士及曼聯的垂青，該名斯洛文尼亞鋼門效力馬體會多年，依然未能贏得聯賽錦標，使他希望尋求新挑戰。同時，新冠肺炎大大打擊馬體會的財政，只要有球會願意付出近1.09億英鎊的違約金，便有望簽入奧比歷。

奧比歷在西甲打滾多年，亦有出戰歐聯等大賽，他的經驗比甸恩軒達臣優勝，是「即買即用」之選。

馬體會門將奧比歷受車路士及曼聯的青睞。（資料圖片／Getty Images）

門將位置外，中堅方面同樣需要增兵，隊長馬古尼及連迪路夫這組合未能令人感到穩健，蘇格蘭小報《每日紀事報》透露曼聯有意加入戰團，與阿仙奴及愛華頓爭奪里爾的新晉中堅馬加希斯（Gabriel Magalhaes）。

現年22歲的馬加希斯是巴西球員，屬里爾今季必然正選之一，據報此子身價2250萬英鎊，並獲認定為馬古尼的最佳拍檔。一旦曼聯取得來季歐聯資格，相信必定增加不少吸引力，有望在爭奪戰中脫穎而出。

馬加希斯受多支英超球會垂青，英媒指他是伙拍馬古尼的最佳人選。（馬加希斯Twitter截圖）

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】

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羅致查頓辛祖陷入膠著 高文上陣時間勢減或出走

另外，多蒙特的查頓辛祖盛傳加盟曼聯已久，然而這交易至今仍在膠著狀態。倘若交易未能成事，《The Athletic》表示曼聯或將目標放在另一德甲勁旅、拜仁慕尼黑的翼鋒京士利高文（Kingsley Coman）身上。

傳聞多蒙特為辛祖要求過億英鎊的轉會費，這個數字當然令曼聯深思熟慮，拜仁慕尼黑的京士利高文身價遠比辛祖低，加上拜仁簽入利萊辛尼後，勢影響高文的上場時間，紅魔鬼現時或是收購高文的最佳時機。

利萊辛尼來季加閞拜仁，或影響京士利高文的上陣時間。（資料圖片／Getty Images）

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