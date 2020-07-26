【英超】煞科日成車路士門神榮辱戰　傳獲施治擔保　官網出片護航

英超今晚（27日）煞科，對復賽後表現差劣的車路士門將阿列沙巴拿加（Kepa Arrizabalaga）而言堪稱「榮辱之戰」。 已慘成歐洲五大聯賽最差門將的他，在車路士今晚主場對狼隊一戰，隨時打破「藍戰士」一項紀錄。

阿列沙巴拿加在2018年7月以8000萬歐元轉會費加盟車路士，打破門將轉會費世界紀錄，然而他今季表現強差強人意，先是以僅50%撲救成功率，成為歐聯撲救成功率最低的門將。

回到本土賽事亦好不了多少，他在今季英超至今的撲救成功率只得54.5%，是歐洲五大聯賽（英超、德甲、西甲、意甲、法甲）共98位上陣最少1500分鐘的門將中，最低的一位。

五大聯賽頂級門將撲救成功率，反映阿列沙巴拿加完全不入流：

+ 3 + 2

恐成車路士恥辱紀錄新主人

禍不單行的是，阿列沙巴拿加今季上陣的33場英超賽事已失掉47球，車路士英超史上單季失球最多的門將為1993/94賽季的加連（Dimitri Kharine），單季失48球，意味Kepa今仗若再有失球將追平這恥辱紀錄，若失多於1球，更將成為這項紀錄的新主人。

事實上，Kepa在場均失球數字上早已超越加連，當年加連上陣40場而失48球，場均失球為1.2球；惟Kepa至今上陣33場，至今場均失球數已達1.42球。

阿列沙巴拿加表現再遭狠批 傳車路士開雙倍周薪斟軒達臣

加連仍是車路士單季失球紀錄保持者。（Getty Images）

外界盛傳林柏特已難再忍受Kepa的表現，更有指車路士已向錫菲聯門將甸恩軒達臣開出合約，不過西班牙的《世界體育報》則指，Kepa獲得現任技術總監、車路士一代門神施治支持，施治認為這位後輩仍是一位充滿潛質的好門將，只待提升其信心便可交出好表現，似乎無意將他出售。

車路士會方賽前亦在官網放出球隊的操練片段，更以「Kepa的超級3連救」為題，似乎希望在煞科戰前為球隊、為阿列沙巴拿加一振士氣。

車路士煞科戰前操練片段：