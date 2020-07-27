【英超】連格壓哨破入球荒助曼聯奠勝　網民狂賀連美斯重臨

等了又等，苦等562日後，曼聯翼鋒連格終於打破英超入球荒，最後關頭攻入個人今季首球亦是最後一球，他的招牌入球慶祝終再現江湖。 連格終於有建樹的消息立即在社交網站瘋傳，不少網民笑言「連美斯」回來了。連格入球激起千重浪，一名獨具慧眼的球迷投注他全季「食白果」，正當以為見財化水之際，竟又有意外發展。

英超煞科戰，同時是前四激鬥的「Endgame」，結果曼聯與車路士攜手衝過終點，各自以兩球擊敗李斯特城及狼隊，取得來季歐聯資格。

曼聯挫李斯特城 車路士兩蛋贈狼隊獲歐聯入場券

曼聯力追下如願以前四完成聯賽。（Getty Images）

【英超2019/20年球季最終排名】

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曼聯以半季時間急起直追，最終「逆襲」成功如願取得歐聯入場券，眾將及蘇斯克查當然高興，今仗後備入替的翼鋒連格（Jesse Lingard）同樣「飲得杯落」。雖然該名27歲的英格蘭翼鋒今季不受蘇帥重用，但他在煞科戰終於再有進帳，完場前把握李城門將卡斯柏舒米高「送禮」，輕鬆將皮球送入網窩，協助球隊奠定兩球勝局。

連格把握卡斯柏舒米高失誤，結束長達一季半的英超入球荒。（路透社）

I’m so happy that @JesseLingard scored the last @ManUtd goal of the 19/20 Premiership season. He’s not had the easiest of times and remains a favourite of mine



pic.twitter.com/8XRf4nsHDP — Andrew Lane (@AndrewLane1962) July 26, 2020

98分鐘的入球，是連格今個球季「開齋」及「埋齋」一球，經歷一季半的等待後，入球欄終於再度出現連格的名字，「連美斯」當然以招牌動作慶祝。連格上一個英超入球已是2018年12月底，當時在卡迪夫城身上梅開二度，豈料下個入球竟然要遠至562日後，如今他終打破這個尷尬紀錄。

連格上一個英超入球在2018年12月底，於卡迪夫城身上梅開二度。（資料圖片／Getty Images）

連格一直是網民「寵兒」，如今他打破入球荒，當然是社交網站上的大新聞。連格「皇者重臨」，歷年的改圖同樣再被瘋傳，當中包括連格奪金球獎及美斯高舉連格球衣等，多不勝數，而網民們笑言這個入球證明連格是史上最佳。

「連美斯」經典改圖：

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網民最後一刻見財化水 博彩網站破例派彩

連格最後的壓哨入球，使一名英國網民Antony見財化水，事關該名網民以3.3英鎊小試牛刀，押注連格今季零入球及零助攻，有機會贏得41倍的獎金。眼見收錢在望之際，「連美斯」竟然取得入球，而Antony的不幸遭遇同樣被網民瘋傳。

當Antony獎金歸零後，不忘在社交網站自嘲一番，表示不應質疑真正的皇者連格。受注的博彩網站Paddy Power得知Antony的經歷後，破例向他派彩135英鎊獎金。Antony收到獎金後即向Paddy Power道謝，惟他表示不得收取這筆金錢，所以他全數捐給英國的BLM基金。

英國網民押注在連格身上，竟然在最後關頭見財化水。（Twitter截圖）

【19/20球季英超神射手排名】