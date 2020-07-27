【英超】大衛施華以大勝告別英超　效力十載四度助曼城聯賽封王

英超經歷一個不一樣的球季後，周日上演的煞科戰，雖然今仗對曼城已成例行公事，但對老臣子大衛施華而言意義重大，在效力十載﹑英超上陣逾300場後，迎來最後一場英超登場。

眾人目光分別落在前四及護級的賽事上，穩奪次席的曼城由加比爾捷西斯﹑史達寧﹑馬列斯各建一功，加上奇雲迪布尼梅開二度，「無聲無息」地5球大破諾域治，以一場大勝結束今季英超。

曼城迪布尼重奪助攻王 艾達臣煞科戰後上奪金手套

史達寧今仗同有進帳，協助球隊5球大勝諾域治。（Getty Images）

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今仗是英超煞科戰外，同樣是大衛施華（David Silva）最後一次代表「藍月亮」在英超上陣。現年34歲的施華，今仗正選身份戴上隊長臂章領軍，戰至85分鐘功成身退，由貝拿度施華入替，當他步出球場時隊友紛紛上前向他致意，主帥哥迪奧拿與他在場邊相擁，正式結束309場英超的英超生涯。

哥迪奧拿再度向施華致敬，強調當球迷可以入場時，將為該名老將舉辦一場盛大的告別賽，正式歡送大衛施華，「今仗全場人士站立拍手致意，我們將與球迷們再度重演這一幕，表揚大衛施華多年為球隊的貢獻。」

大衛施華與主帥哥迪奧拿一個擁抱，勝過千言萬語。（路透社）

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效力十載﹑四度贏得英超錦標，累積交出60個入球及106次助攻，大衛施華未能以冠軍結束其英超生涯，實屬是美中不足。

大衛施華賽後受訪時，坦言難捨效力10年的曼城，並慶幸遇上的人和事，「在曼城效力的10年間，我有幸與很多出色的人合作，並建立良好的關係，我必定會想念他們，甚至掛念曼市的天氣。我是個幸運的人，在曼城渡過一段美好時光，與球隊一同贏得不少殊榮，我對這10年感到自豪。」

大衛施華4度英超奪冠：

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