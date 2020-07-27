【相撲】力士婚後光顧陪酒女郎　違反防疫遭師父公開處罰

日本的相撲賽因為新冠肺炎疫情而取消5月「夏場所」後，7月「名古屋場所」在更改場地等多項措施下舉行。主辦單位及觀眾做好防疫措施，可惜力士「唔生性」。 幕內力士阿炎政虎上周六缺陣，當天其師父證實他在防疫期間仍然外出用膳，須受處罰。事情愈鬧愈大，協會指阿炎漠視規則，不知分寸，更在賽事開始已經「夜蒲」，從沒間斷。

26歲的阿炎今回賽事位列「東前頭5」，首6場比賽得3勝3負，周六（25日）突然「休場」。其相撲部屋的師父錣山親方當天擔任電視旁述，在全國觀眾前宣布原因稱，阿炎跟幾個人外出聚餐，事關重大而決定休戰。

名古屋場所改到東京兩國國技館舉行，土俵四周的座位全部取消。（美聯社）

相撲協會不希望「國技」相撲暫停太久，為了重開7月賽事，把賽事由名古屋移師東京舉行，又安排觀眾保持距離等，冀在安全情况下重新開賽。協會要求力士如非必要，禁止外出，減低染病風險。阿炎任意妄為，令相撲界大怒，相撲協會公關部長芝田山親方昨日受訪時指，阿炎從今場所開始前起，至少出入夜店2次，而且多番光顧同一名陪酒小姐，「幕內力士在賽事期間，以這種原因休戰，往後的理事會議必定會跟進，不可能酌情處理」。他更怒斥：「已經不是小孩，還一而再這樣做，好想他考慮一下，世界正在發生什麼事。」

阿炎曾升至「小結」，被視為未來有力取得優勝的選手。（Instagram）

阿炎上周六體溫曾升至攝氏37.6度，可幸連日來接受新冠肺炎病毒測試，均呈陰性。不過，相撲手在日本人眼中地位崇高，一舉一動都備受重視。阿炎已非首次闖禍，去年曾用膠紙綑縛另一力士的手和腳，並拍成「整蠱」動畫上載，結果被外界狠批，需要道歉。本年初協會召集所有力士出席研習會，離場時又向傳媒表示「瞓足全程」，不知道會上內容，事後又向協會道歉。

阿炎的師父錣山親方在電視直播中「公開處刑」，直斥弟子不是。（instagram）

阿炎於本年6月成婚，可惜仍然「唔定性」，再次闖禍。錣山親方在全國直播中公開教訓弟子，表明阿炎今場所餘下賽事都禁止出場，以示懲罰：「如此時期，任意妄為，自作自受。協會中人同心協力，讓觀眾可以入場，顯出這件事何等低劣。」