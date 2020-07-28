【F1】列卡度撐華迪爾留低　若投中游隊心態要改變　寄語放下身段

由一支前列爭標車隊轉投一支中游車隊，雷諾的列卡度（Daniel Ricciardo）知道箇中感受。對於華迪爾（Sebastian Vettel）來年離開法拉利，有可能要於中游車隊尋找繼續跑下去的機會，列卡度表示支持，但提醒昔日紅牛隊友要有所覺悟。

法拉利今年開季前宣布不與華迪爾續約，這名德國籍4屆世界冠軍來年去向成疑，早前曾傳出Racing Point開出合約，希望羅致華迪爾加盟。

雖然「粉紅平治」今年表現令人眼前一亮，但來年改名Aston Martin的他們不可能一步登天，加盟Racing Point亦意味華迪爾在短期來未必會在前列爭分奪秒。

天無絕人之路？ Racing Point欲簽華迪爾 史杜爾或成犧牲品

華迪爾今年離開法拉利，盛傳下一站極有可能是Racing Point。（Getty Images）

回顧華迪爾在法拉利年代成績：

列卡度去年毅然由紅牛轉投雷諾，效力這支法國廠隊至今最好成績為2019年意大利站得第4，相比起在紅牛5年間29度登上頒獎台，7次奪得分站冠軍有一大段差距，所以深明由爭標組轉戰中游會有什麼轉變。

華迪爾過去12年每年都至少上一次頒獎台，當中10年至少贏一站，要他在中游位置爭紮，實在難以想像，「四萬哥」指華迪爾真的轉戰中游，一定要改變心態。

列卡度去年由紅牛轉投雷諾，面對不少變化。（Getty Images）

「對華迪爾來說，他一直都在前列奔馳，每年都有能力走上頒獎台，中游的世界對他來說將會是新大陸一樣。」明年將會轉投麥拿侖的列卡度說。這名澳洲車手表示在中游車隊需要接受現實及耐性。

F1 2020 車隊積分榜：

+ 6 + 5 + 4

列卡度與華迪爾曾一起效力紅牛。（Getty Images）

作為舊隊友，列卡度指如果華迪爾傾向留在F1，他100%支持，但中游車隊計劃多為長線，若決心走這一條路，有可能要給車隊2至3年時間。有沒有改變的決心，「四萬哥」認為只有「華迪爾才有答案」。

F1未來5個分站賽程（按圖放大）：