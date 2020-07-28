【足球熱話】國際足協Twitter未FC惹的禍　賀C朗奪冠竟中伏

祖雲達斯提早兩輪稱霸意甲，創下歷史性9連霸的偉業，當眾將仍然沉醉在奪冠的興奮時，唯獨是守將丹尼路「眾人皆醉我獨醒」，更因為國際足協（FIFA）Twitter一個發文而「嬲咗」。

C朗拿度破紀錄就如「食生菜」，已成家常便飯，他所擁有的紀錄多不勝數。C朗早前累積意甲的入球數字突破50，成首名球員在英超﹑西甲及意甲均攻入超過50球。

祖雲達斯兩球淨勝森多利亞 提前完成9連冠霸業

祖雲達斯提早兩輪贏得意甲錦標，C朗加盟後的第2座聯賽錦標，亦是他在五大聯賽中第7項聯賽冠軍。國際足協為祝賀C朗再奪冠軍，FIFA官方Twitter特意「出Po」贈慶，表示C朗是史上唯一球員在英超﹑西甲及意甲皆曾奪冠。不過，這條發文卻惹來C朗的「祖記」隊友丹尼路（Danilo Luiz）的不滿。

丹尼路如今「出Po」為自己平反，成為與C朗睇齊的男人。（資料圖片／Getty Images）

C朗拿度7奪五大聯賽冠軍（按圖放大）：

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與C朗在皇馬及祖雲達斯合作的丹尼路同樣轉發這條Tweet，並配上思考的表情符號，質疑這條發文的真確性。的而且確，C朗並非唯一一人贏得這3個聯賽冠軍，另一人正是丹尼路，FIFA小編未「Fact Check」便「出Po」，結果就擺下這個烏龍，FIFA發現「中伏」後當然立即「Del Post」。

若果FIFA小編在發文中，稍微更改變成「史上唯一球員在英超﹑西甲及意甲皆兩度奪冠」，便隨即化解這場「公關災難」。

現年29歲的丹尼路，效力波圖時已兩度稱霸葡超，及後離開葡萄牙後效力3支勁旅，分別是西班牙的皇家馬德里﹑英格蘭的曼城及現效力的祖雲達斯，而他自2016/17球季於皇馬奪冠後，連續4個球季捧走聯賽冠軍，這個紀錄連C朗亦望塵莫及。

丹尼路效力波圖時，同樣兩度稱霸葡超。（資料圖片／Getty Images）

丹尼路同樣曾贏得英超﹑西甲及意甲冠軍：

雖然丹尼路與C朗拿度共享同一個紀錄，但該名巴西守將在球隊的重要性遠遠不及C朗，丹尼路在3間球會中，同樣未能穩佔正選位置，他今季為祖雲達斯上陣21場。

丹尼路「嬲豬」貼文一出後，當然引起不少網民的反響，有網民笑言丹尼路在戰績上與C朗相符，惟卻未有花錢請公關向FIFA指他才是第一人。

C朗與丹尼路曾經在皇馬合作，二人一同為球隊贏得西甲錦標。（資料圖片／Getty Images）

祖雲達斯9連霸後大肆慶祝（按圖放大）：