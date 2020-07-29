【英超．人物誌】熱刺「超人」不再飛　黃金時代由他來隨他去

戰術奏效，達到目的，熱刺倖保歐霸盃資格。摩連奴與教練團興奮歡呼，是否最期待的畫面，熱刺球迷心照不宣。補時3分鐘那一個調動，給擁躉送上「最後一擊」。 維頓漢的8年北倫敦日子，就此無聲結束。從新星變成球迷眼中的「超人」，幫助熱刺從掙扎變爭標。為球會帶來成績，一起成長，惟欠成就。與天比高，總差一步。超人不再飛，今復遠離。熱刺的黃金時代，暫告一段落。

熱刺在下半場被水晶宮追和後，保持和局已夠反先另邊廂落後兩球的狼隊，於是全面退守。摩連奴最後換出盧卡斯莫拉，換入達雲臣山齊士。維頓漢與三號門將禾姆最後一仗的告別時刻，只留在更衣室。

熱刺眾將完場後，在更衣室與維頓漢及禾姆合照。（哈利卡尼IG）

翌日，熱刺發布二人的告別片段，其中維頓漢回憶8年時光，剪輯片段盡是好日子，「最後一季在白鹿徑保持不敗，上下同心，感覺難以置信。對多蒙特那場（去年歐聯16強首回合）轉打另一位置，在溫布萊又入球又助攻，很特別」。銘記於心的那一仗未能取勝，是他與熱刺球迷的共同回憶：「對車路士打和，輸掉聯賽。」

歲月不饒人，33歲的維頓漢踏入生涯晚期，速度明顯下降，已非昔日「超人」，無法靠強硬對抗及出擊力，彌補防守時的專注力不足。"Super Jan"這綽號出自入球後「爆衫」慶祝動作，2012-13年加盟首季一再出現。那一季，熱刺大展拳腳。維頓漢加入熱刺，嘗到生涯巔峰走向下坡，恰似熱刺久違的這一段黃金時代。

入球後「爆衫」，熱刺後防得到了「超人」。（Getty Images）

千禧年後，熱刺在倫敦仍落後於車路士與阿仙奴。培養加里夫巴利成才，開始追近與「Big 4」的差距，「爭霸」兩字終於從「FF」變成可能的願望。11年首次歐聯打入8強的班底，莫迪歷、雲達華治、卡蘭積卡等在12年暑假離隊，得來的資金用在增強防務，迪比利、洛里斯及維頓漢，數年後有能力挑戰錦標，基石從此建造。

阿積士青訓從來不乏精品，圖中為2010年8月所攝。維頓漢（後排右一）之後，基斯甸艾歷臣（前排右二）及艾達韋列特（後排右二）先後來到熱刺。（Getty Images）

2012-15：成長

「阿仙奴對我很有興趣，已提出條件，但想我擔任防中，像比堤那樣」，維頓漢當年25歲，在阿積士奪得荷甲及荷蘭足球先生，最終選擇了熱刺。其時京治剛退役，中堅之選不出戴臣、卡保奧及哥爾卡。譽為當時歐洲其中一位新星，維頓漢到了季中已搶得正選中堅之位。而且，他間中串演左閘，展現突破能力。首季聯賽射入5球，為熱刺生涯最多一季。

熱刺作風多年來大開大闔，贏得狠亦可以「輸鑊甘」。維頓漢站穩正選中堅，統領後防，球隊戰績穩定守在4至6名。當哈利卡尼冒起，熱刺可攻可守，聯賽冠軍已在射程範圍。

2015年聯賽盃決賽，兩球淨負車路士。（Getty Images）

2015-18：高峰

2015年暑假，艾達韋列特來投，防守中軸組成比利時鐵三角，前線加入孫興慜，迪利阿里外借後「上任」，輔助哈利卡尼。熱刺大打前場高速逼搶，後防穩健而保持侵略性，兩翼齊飛加上中堅精準長傳，巧遇當季傳統「Big 4」失準，早早與李斯特城單打獨鬥。維頓漢在關鍵時刻膝傷休戰兩個月，關鍵時刻期所失7分，到最後飲恨相當關鍵。

這一季最終得第3，但爭標機會其實大於接下來的一季。維頓漢趕及在最後6仗上陣。2016年5月作客車路士，必須取勝以保爭標機會。惟上半場領先兩球，下半場83分鐘被扳平2：2，希望幻滅。「那一仗才領悟到英超是什麼，離場時我很失望，但這一仗就像舊日的英超。我們是死敵，車路士想贏，而我們必須要贏，就如一場戰役。我為球隊感到驕傲」，維頓漢在告別影片說道。

他與熱刺一同攀上高峰，可惜總是沒法高舉獎盃。16年5月被車路士逼和的一仗，他銘記於心。（Getty Images）

維頓漢難忘的「北倫敦之戰」發生在2016年5月2日（點圖放大）

+ 4 + 3 + 2

熱刺這一季失35球，與曼聯並列失球最少，接著一季繼續高壓逼搶，失球數字進一步減至26球，防守穩健在熱刺的歷史中極為罕見。可惜，2016-17年球季，在聯賽及足總盃同被干地帶領的車路士攔倒。至此，熱刺踏入1960年代以來的高峰，可惜繼續兩手空空。一眾球員，開始著急。

維頓漢射破多蒙特一刻，「超人」現身。（Getty Images）

2018-20：滑落

世界盃年對球員消耗極大，2018年俄羅斯世界盃，來到決賽及季軍戰階段，熱刺尚有9人在俄羅斯，人數之多冠絕英超。而這一季，熱刺正在倒數新主場開幕，勒緊褲頭只賣不買，「地庄」戰到最後。

歐聯對阿積士的首回合，主場與隊友艾達韋列特互撼後，爆鼻流血。（Getty Images）

戰術改變加上球員狀態滑落，聯賽從爭標變保四，在歐聯淘汰賽8強及準決賽兩度奇蹟，晉級決賽，可惜結果相同。好些領隊形容為「應該捧盃」的球隊，繼續「二奶命」。維頓漢仍是歐聯正選中堅，但年屆32歲，能力無復舊觀，甩位、猶豫、危險回傳，險象橫生，予人擔心更多於信心。

就此差一步，總擦身而過。（Getty Images）

歐聯決賽的熱刺球員今季去向（按圖放大）

+ 9 + 8 + 7

熱刺今季在動盪之中渡過，普帥季中被撤換，斷言永不執教的摩連奴上任。維頓漢的引球推進不復見，聯賽和足總盃的入球都是迎頂死球造成，亦是熱刺最後一季。

維頓漢本季唯一聯賽入球，補時絕殺狼隊，乃最後一季的珍貴時刻。（Getty Images）

維頓漢與艾達韋列特於今季約滿，本季開始前，後者不乏轉會傳聞，卻先續約。前者懸而未決，拖到易帥，在摩連奴麾下上陣機會漸減。今年2月，塵埃落定。2月5日足總盃第4圈重賽，與修咸頓打和1：1之際，維頓漢在54分鐘被換走。離場時心有恨、眼有淚，回到後備席頭默默垂，成為賽後焦點。摩連奴的解答，等同宣判，「留下坦根加與艾達韋列特，想快一點，覆蓋面大一點」。疫情後復賽，維頓漢僅1仗踢足90分鐘。

黯然離場，退下的時刻到了。（Getty Images）

熱刺進入摩連奴時代，從季中的14名，最終僅僅搶到歐洲賽資格。一年間，戰術從普捷天奴注重控球，變成摩連奴有時放棄控球，為求目的穩守突擊。「超人」不會再飛，去年歐聯決賽的正選陣容，以至幫助熱刺成長的球員，又少一人。

摩連奴達成任務，與教練團興奮擁抱，半季時間帶熱刺奪得歐洲賽資格，戰術與風格已經截然不同。（Getty Images）

維頓漢為熱刺貢獻巔峰，一起捱過舊球場到新球場的艱苦日子，球會成長至現時規模，少不了他的汗馬功勞。2月時，經理人仍表示維頓漢希望留效。可是，上陣機會愈來愈少，難望在摩連奴的麾下爭取正選，只好離開。



「我必須考慮，想要贏哪個獎盃，不想在生涯中後悔」，維頓漢說。

【今夏已落實轉會】

+ 9 + 8 + 7

【英超2019/20年球季最終排名】