【英超】連格發長文自白承認今季迷失　承諾更加努力爭取曼聯正選

遭領隊冷落，被球迷嘲諷，曼聯中場連格不是不清楚，自己的狀態及表現確實令人失望。他在社交網站發布長文自白，承認今季迷失了自己，失去了正選位置，但他表明深愛曼聯，會比以往更加努力，爭回正選。
27歲的連格在煞科戰對李斯特城後備入替，把握對手後防出錯，在補時8分鐘射入空門，助曼聯以2：0勝出，獲得來季歐聯資格。這個今季英超的最後一個入球，竟是這名進攻中場今季第一個聯賽入球。
連格上場把握李城後防出錯，射入一球。（Getty Images）
連格上場入球後與隊友慶祝。（Getty Images）
連格在Instagram上發表文章，回顧今季，展望將來，他說：「因為很多原因，我今季過得很困難。無論作為一個人，還是一位球員，我迷失了，但我從未想過放棄。我清楚自己場內場外是個怎樣的人，我曾經在那個位置，我知道我能夠回到那位置的。
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Im starting with the man in the mirror im asking him to change his ways. This season has been difficult for so many reasons. I lost who I was as a player and person, but I never wanted to give up, I knew who I really was on and off the pitch and knew that having been there before I could get there again. This meant working harder than I’d ever done before and trusting in those around me that they knew how to best help me achieve that. I know the fans have been frustrated but in all this time my love for this club and everyone connected to it has never left me. This team, this club is my family and I will continue to keep working harder than ever to help this team achieve its goals. ❤️🔴🙏🏾 #MUFamily
連格季初有不少上陣機會，但自從波基斯費南迪斯加盟及保羅普巴復出後，他在英超復賽後就長居冷板。連格今季聯賽僅9次正選，13次後備入替。在18/19球季，他19正選8次後備，可見他今季上陣時間大跌。
連格下半季失去英超正選，只能在盃賽擔正，但表現平平。（Getty Images）
今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：
「這意味住，我要比之前更加努力，相信身邊的人，他們知道如何幫助我實現這個目標。我明白球迷對我感到失望，但我一直深愛這間球會，還有與球會所有人的連結，從未離開過我。這間球會及這支球隊是我的家，我將會比以往更力努力，去幫助他們實現目標。」隊友哈利馬古尼在留言中留了一個心形圖案。
連格與曼聯的合約明年夏天屆滿，雖然曼聯擁有延長合約多一年的選項，但如果連格表現持續低迷，曼聯未必會執行這個選項。不過，如果連格離隊都不乏下家，據報羅馬、慕遜加柏及紐卡素都有意羅致他。
連格未有表示離隊，他仍愛曼聯，希望在曼聯爭取正選。（Getty Images）
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