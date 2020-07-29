【英超】連格發長文自白承認今季迷失　承諾更加努力爭取曼聯正選

遭領隊冷落，被球迷嘲諷，曼聯中場連格不是不清楚，自己的狀態及表現確實令人失望。他在社交網站發布長文自白，承認今季迷失了自己，失去了正選位置，但他表明深愛曼聯，會比以往更加努力，爭回正選。

27歲的連格在煞科戰對李斯特城後備入替，把握對手後防出錯，在補時8分鐘射入空門，助曼聯以2：0勝出，獲得來季歐聯資格。這個今季英超的最後一個入球，竟是這名進攻中場今季第一個聯賽入球。

連格上場把握李城後防出錯，射入一球。（Getty Images）

連格上場入球後與隊友慶祝。（Getty Images）

連格在Instagram上發表文章，回顧今季，展望將來，他說：「因為很多原因，我今季過得很困難。無論作為一個人，還是一位球員，我迷失了，但我從未想過放棄。我清楚自己場內場外是個怎樣的人，我曾經在那個位置，我知道我能夠回到那位置的。

連格季初有不少上陣機會，但自從波基斯費南迪斯加盟及保羅普巴復出後，他在英超復賽後就長居冷板。連格今季聯賽僅9次正選，13次後備入替。在18/19球季，他19正選8次後備，可見他今季上陣時間大跌。

連格下半季失去英超正選，只能在盃賽擔正，但表現平平。（Getty Images）

今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：

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「這意味住，我要比之前更加努力，相信身邊的人，他們知道如何幫助我實現這個目標。我明白球迷對我感到失望，但我一直深愛這間球會，還有與球會所有人的連結，從未離開過我。這間球會及這支球隊是我的家，我將會比以往更力努力，去幫助他們實現目標。」隊友哈利馬古尼在留言中留了一個心形圖案。

連格與曼聯的合約明年夏天屆滿，雖然曼聯擁有延長合約多一年的選項，但如果連格表現持續低迷，曼聯未必會執行這個選項。不過，如果連格離隊都不乏下家，據報羅馬、慕遜加柏及紐卡素都有意羅致他。

連格未有表示離隊，他仍愛曼聯，希望在曼聯爭取正選。（Getty Images）

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