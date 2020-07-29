體育仲裁法庭譴責曼城無視歐洲足協　9間英超球會曾發信踩多腳

國際體育仲裁法庭月初判曼城上訴得直，沒有違反財政公平政策。他們昨日發表93頁的完整判詞，雖然沒有實質證據支持指控，但認為曼城不配合調查，並公然無視歐洲足協，予以嚴厲譴責。

國際體育仲裁法庭昨日公布長達93頁完整判詞，解釋判曼城得直的原因。法庭指沒有實質證據證明，伊蒂哈德集團對曼城的贊助資金是來自曼城的班主，或者有第三方向伊蒂哈德提供該筆資金。判詞認為歐洲足協依靠不充分的證據作決定，還指出歐洲足協過分依賴球會的合作去調查。

曼城早前獲判上訴得直，可以出戰來屆歐聯。（Getty Images）

歐洲足協之前指控曼城違反財政公平政策，判曼城歐洲賽停賽兩年，並罰款3000萬歐元。曼城不服裁決，上訴至國際體育仲裁法庭得直，獲撤銷兩年停賽令，罰款減至1000萬歐元。曼城今季獲得英超亞軍，可出戰下屆歐聯分組賽。

體育仲裁法庭指沒有足夠實質證據證明曼城違反財政公平政策。（Getty Images）

雖然國際體育仲裁法庭判曼城上訴得直，但判詞批評曼城不配合歐洲足協的調查，並用「公然無視」來形容他們的行為。判詞更表示，曼城為歐洲足協的調查設置障礙，屬嚴重違規，對此予以嚴厲譴責。

判詞還透露，阿仙奴、般尼、車路士、李斯特城、利物浦、曼聯、紐卡素、熱刺及狼隊共9支英超球隊在3月去信法庭，要求曼城在等待上訴期間都要執行歐洲賽禁賽令。