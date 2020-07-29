【英超】下季比賽用足球面世　網民嘲似「放大版高爾夫球」

英超來季的比賽用足球近日面世，獨特的設計引來網民討論。由於新波佈滿坑紋，最初推出時為全白色，有網民笑指像是個「放大了的高爾夫球」。英超版本推出之後，更有網民異想天開，指皮球與《星球大戰》中的曼達洛人十分相似。

Nike早前已公布了名為Flight的新足球，設計理念跟高爾夫球表面上的凹洞十分相似，棄用過去平滑外層，坑紋可以減低氣流擾亂及阻力，使得皮球的飛行軌跡更準確，不少球員已經測試過新波，當中包括熱刺射手哈利卡尼。

有網民指Nike新波十分似高爾夫球。（網上圖片）

究竟新皮球會讓球賽帶來什麼改變，要到新球季在可得知，但上個月推出新波時，外國網民已經議論紛紛，有些球迷認為新波外型不錯，亦有網民笑指新波是個「放大版的高爾夫球」。

下季英超新波加上紅黑色。（網上圖片）

有網民開玩笑稱新波似《星戰》人物曼達洛人。（網上圖片）

「省中塊面會唔會留印？」

不過，當英超版日前面世時，球迷又討論起來。由於黑色部分的設計，有網民指英超版版Flight十分似《星戰》中的「戰鬥民族」曼達洛人。由於坑紋布滿整個足球，有球迷開玩笑問如果被皮球射中，面部會否留下印。

【英超2019/20年球季最終排名】

不少球員已經試過新波，包括哈利卡尼在內。（Getty Images）