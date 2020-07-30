【足球轉會】山齊士復蘇欲投國米　蘇斯克查突轉軚添變數

由曼聯外借至意甲國際米蘭的翼鋒阿歷斯山歷士，受傷患困擾下常居後備。幸而，「山神」在意甲重開後「鹹魚翻生」，猶如重回當年巔峰狀態，努力或許得到回報。 意大利傳媒報道一個令曼迷興奮的消息，國米有意買斷山齊士。

「山神」阿歷斯山齊士（Alexis Sanchez）被曼聯外借至國際米蘭，最初「黑氣」繼續纏身，受傷患影響下，大部分時間只能後備入替。隨着意甲步入尾聲，山齊士借用期屆滿在即，重返曼聯抑或留效國米，仍然成疑。早前更有指「大哨」朗拿度任班主的華拉度列，有意羅致「山神」。

「命運是對手永不低頭」，山齊士深明這道理，復賽後為自己的前途奮鬥。山齊士與隊友建立默契後愈踢愈順，無病無痛下表現漸入佳境。意甲重開後，「山神」12場聯賽皆有披甲，前場為隊友鋪橋搭路可以，靠個人能力「搵食」亦無問題，貢獻3個入球及7個助攻.巔峰的「山神」，彷彿回來了。

國際米蘭6球大勝布雷西亞 干地盛讚山齊士漸入佳境

山齊士復賽後「鹹魚翻生」，為個人未來而奮鬥。（資料圖片／Getty Images）

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山齊士場上以表現證明自己仍然「有貨交」，而主帥干地當然看在眼內。該名國米領隊早前曾盛讚山齊士表現漸入佳境，場上態度正面，使「山神」加分不少。國米總經理馬洛達（Beppe Marotta）早前表示球隊有意與山齊士繼續合作，BBC記者Simon Stone透露國米有意買斷「山神」，但山齊士的高昂人工及兩軍在轉會費上的分歧，增加這宗交易成事的難度。

山齊士與盧卡古等人愈夾愈熟，使他表現漸入佳境。（資料圖片／Getty Images）

傳蘇斯克查「彈出彈入」 查頓辛祖直接影響山齊士命運？

英國小報《每日星報》表示，曼聯能否收購查頓辛祖同樣影響該名智利球星的前程。曼聯洽購辛祖，陷入僵局，早前多蒙特盛傳拒絕曼聯近1億鎊的開價。倘若收購該名英格蘭新星失敗，據聞蘇斯克查希望山齊士留隊，讓球隊多一名翼鋒可使用，並預料「山神」為國米完成歐霸賽事便歸隊。

蘇斯克查早前暗示，即使山齊士回歸曼聯，也未必取得穩定的上陣時間。《每日星報》透露知情人士消息，指山齊士不願意重返奧脫福坐冷板，他在國米的日子過得十分快樂，希望繼續留在米蘭。

英媒表示山齊士不願返回英格蘭，但蘇斯克查如今卻有意挽回他。（資料圖片）

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