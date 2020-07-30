【足球】英國學生法文試填創意答案　未獲老師欣賞　一分之差飲恨

C朗拿度或美斯才是史上最佳球員（Greatest Of All Time或GOAT），一名英國學生在一場法文考試中寫下了自己的答案。 不過，這個答案未獲老師欣賞，換來一個交叉，Ahmed Nabil最後以一分之差，未能取得合格。

Nabil兩年多前的法文考試，在看圖填單字的題目中遇上了難題，他忘了山羊的法文「une chèvre」怎樣拼寫。答錯會扣分，留白又是扣分，今年15歲的他把心一橫，看看是否「博一博，單車都會變摩托」。

C朗還是美斯才是GOAT？一名英國學生在法文試中寫下了自己的答案。（Getty Images）

本來答案應為Une chèvre，Nabil忘了山羊的法文怎樣拼寫，把心一橫寫下un Ronaldo。（網上圖片）

山羊的英文Goat，跟史上最佳球員的簡稱GOAT串法相同，他於是在答案欄寫下「un Ronaldo」，最後卻換來一個交叉。

Nabil直言法文試對自己來說是個難關，想不起une chèvre，唯有嘗試一下創意答案，「讓朋友取笑也好過留空」。

雖然在網上不少網民都對這個答案讚好，但最後差一分而「炒咗」法文試，Nabil在Twitter上載照片時直呼「不公平」。

Nabil最後以一分之差不合格，直呼老師不懂足球。（Getty Images）

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「當老師還發試卷時，她沒有任何反應，」Nabil說：「我認為他連誰是C朗及奧斯爾也不知道，所以沒有跟我說什麼。」

沒錯，除了現時效力祖雲達斯的C朗在這場法文試亮相外，阿仙奴中場奧斯爾也粉墨登場，但就並非如C朗般得到「GOAT」的美譽，而是被身為曼聯球迷的Nabil奚落一場。

為什麼是奧斯爾？或許是因為這名德國中場經常「冇影」吧。（網上圖片）

C朗變山羊皆因「魔迷」偏心

同一個題目上有一格沒有任何動物或圖案，Nabil指是老師出題目時犯錯，所以繼續「足球式答法」並寫下了「un Ozil」，當然老師同樣劃了一個交叉了事。

為什麼在山羊一題寫下C朗而非美斯？Nabil表示兩人之間實在難以作出取捨，但作為「魔迷」，就算有時認為美斯比C朗強，亦會偏心地揀曾效力「紅魔」的C朗。

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