【李登輝病逝】中職棒降半旗3天致敬　曾為《KANO》奮鬥精神落淚

台灣前總統李登輝在周四（30日）辭世，享壽97歲。 中華職業棒球大聯盟（簡稱中職）宣布由今天起至8月2日的比賽，均會降半旗致上最深的敬意。

台灣前總統李登輝離世，蔡英文總統宣布今天中午12時起，各機關部門均降半旗3日，中華職棒大聯盟表示將會依照總統宣布辦理，於7月31日至8月2日的比賽現場都會降半旗，向前總統致敬。

李登輝當年為中華職棒明星賽開球，成為中華職棒史上第一位開球的總統。（中華職棒聯盟Facebook）

重視職棒發展 中職史上首位開球的總統

中職於聲明中表示：「李登輝先生過去對台灣的職業棒球運動發展十分重視，曾蒞臨職棒元年明星賽。當時台北市立棒球場1萬6千多名觀眾以波浪舞歡迎李總統蒞臨球場，李總統在致詞時表示希望藉棒球運動凝聚民心，創造更好的生活品質。李登輝先生並於職棒三年及職棒七年開幕戰擔任開球嘉賓，為中華職棒史上第一位開球的國家元首。」

中職聯盟在Facebook分享了李登輝生前為中職開球的珍貴畫面。（中華職棒聯盟Facebook）

生於台灣日治時代 深受日本文化影響

李登輝生於台灣日治時代，曾經歷日本皇民化運動的他深受日本文化影響，除了在學生時代深研日本劍道外，他與職棒也甚有淵源。

他是唯一在中華職棒及台灣大聯盟，兩個聯盟都開過球的總統。1990年，他為中華職棒明星賽開球，成為史上第一位在職棒開球的總統。7年後的台灣大聯盟開打時，李登輝再次受邀開球。而在兩個聯盟合併下，這個紀錄也沒有人能夠打破。自李登輝開始，陳水扁、馬英九、蔡英文等總統都先後曾為中職開球。

《KANO》講述一群奮戰不懈的棒球少年，朝夢想前進的熱血故事；由漢民族、大和民族和原住民族組成的嘉農棒球隊，李登輝認為與他提倡的新台灣人概念不謀而合。（電影海報）

《KANO》上映親身捧場 「新台灣人概念不謀而合」

此外，台灣土炮棒球電影《KANO》上映時，有「台灣之父」之稱的李登輝親身到電影院捧場，成長在日治時代的他自言感動得落淚。

這一部以描寫日本統治時期、來自台灣以甲子園為目標的棒球男兒奮鬥電影，他在觀後曾有感而發表示，《KANO》與他主張的新台灣人概念不謀而合，只要在民主的台灣經營自己生活環境、共同盡心盡力的人們都是相同的台灣人，「不是只有打球，透過打球每一個人的奮鬥故事，有目標、大家團結是很好的教育」。

💡💡德州醫學組織評估各項運動風險（按圖）💡💡