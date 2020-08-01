【英足總盃】阿仙奴爭捧盃改善25年最差戰績　英超8隊征歐不是夢

第8位﹑56分，阿仙奴今個球季創下近25年最差的戰績，同時未能在聯賽取得歐洲賽資格。兵工廠如今只剩下一個機會，在今晚（1日）的英格蘭足總盃決賽，擊敗車路士奪冠，拿下歐霸盃席位。 倘若狼隊最終捧走歐霸盃，8支英超球隊同時征戰歐洲賽也有可能。（無線85台明日凌晨0：30免費直播）

1994/95球季，阿仙奴當年由蘇格蘭名帥佐治格拉咸（George Graham）領軍，以12位完成聯賽。自當季開始，兵工廠連續23個球季，不論是雲格或是艾馬利執教，同樣未離開過前6位。阿迪達接任半季，隨即打破多年的紀錄，第8名衝過終點，或有機會25年來首度缺席歐洲賽。

阿仙奴創下25年來最差的聯賽成績，來季征戰歐洲賽只剩下一條出路。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴來季的歐洲賽資格，全數押注在英格蘭足總盃決賽上。主帥阿迪達在足總盃4強技術性擊倒師父哥迪奧拿，使不少阿仙奴球迷眼前一亮。阿仙奴對上一次高舉錦標已經是2017年，正是在足總盃決賽擊敗車路士奪冠，一眾「廠迷」當然希望歷史重演，再度力挫同市宿敵奪冠，並獲得歐霸盃的參賽資格。

奧巴美揚兩球破曼城 阿仙奴闖決賽 後防炸彈爭口氣

阿仙奴早前技術性擊敗曼城晉級，踢出今季的代表作。（資料圖片／Getty Images）

阿迪達在球員時代，在2015年曾以隊長身份捧走足總盃。如今換個身份，亦能奪冠，對僅擔正大半年的阿迪達而言，必定注下強心針。該名西班牙少帥表示希望以錦標為球隊沖喜：「當我接任主教練一職後，麾下及教練團隊傾盡全力，希望為球隊帶來勝利，若果可以奪冠必定是今季的完美結局。不論球員及球迷，近幾季渡過一些艱難的時期，我們可以苦盡甘來，為他們帶來一些喜悅。」

阿迪達當年曾以阿仙奴隊長身份高舉足總盃錦標。（資料圖片／Getty Images）

阿仙奴征歐唯一出路 狼隊仍有機會戰歐聯

歐洲足協在2015/16球季起改例，亞軍球隊並不能取得歐洲賽資格。車路士在煞科日擊敗狼隊後，穩奪來季歐聯席位，假若在足總盃奪冠，最後一個歐霸資格將落在第7位的狼隊身上。

而根據英超官網，倘若阿仙奴奪冠，則會直接取入歐霸分組賽。排在第7的狼隊則要全力爭取在下周復賽的歐霸盃晉級。一旦狼隊最終奪冠，即打入來季歐聯，將有8支球隊出戰來季的歐洲賽。「Big 6」悉數參賽，今季表現出色的李斯特城及狼隊亦可征戰歐洲，皆大歡喜。

來季有機會8支英超球隊戰歐洲賽（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

奧巴美揚阿仙奴最後一仗？ 阿迪達：「NO！」

今仗會否成為阿仙奴隊長奧巴美揚在球隊的最後一仗呢？阿迪達堅拒說不，稱一名球員續約與否需要不同方面的配合，並暗示歐洲賽資格有助挽留該名加蓬尖刀，「奧巴美揚這種高質素的球員，與他談判必須有其他配套配合，雖然我不想將他續約與今場決賽連上關係，但若我們有歐洲賽資格，對於他續約必定有幫助。」

奧巴美揚梅開二度創紀錄 阿迪達費盡唇舌求盡快續約

阿迪達堅稱與奧巴美揚合作愉快，足總盃決賽亦不會是他最後一仗。（資料圖片／Getty Images）

英超今季20支球隊性價比（按圖放大）：