【英冠】錫周三玩財技來季扣12分　今季降班隊齊轟不公道擬興訟

英冠又有球隊被罰，老牌球會錫周三被裁定違反量入為出原則，被英格蘭聯賽會（EFL）判罰12分，罰則在來季執行。判決一出，護級大戰一觸即發。 本季排尾三的查爾頓聲明指，難以理解罰則不在本季執行，要求聯賽會解釋，並揚言訴諸法律。連同正待上訴結果的韋根，英冠護級大戰「好睇過戲」。

錫周三曾在英超成立初期立足頂級聯賽，1999年降班後曾跌兩度跌至第3級英甲聯賽，近季站穩英冠。是次處罰源於球會「玩財技」，於2019年把主場希斯堡球場以6000萬鎊賣給班主旗下公司，並把收入計在17-18年球季帳目。EFL訂明英冠球會不得在連續3季內累積虧蝕多於3900萬鎊，而錫周三在首兩季已累蝕逾3000萬鎊，如此入帳令第三季出現收入，便沒有犯規。

錫周三近年曾殺入升班附加賽，今季卻在中下游完結，更被處罰。（Getty Images）

EFL在去年11月就此事起訴錫周三行為不當，但直至延長的球季完結，才有結果。調查小組裁定錫周三違反財政原則，但沒有蓄意向EFL隱瞞，故此沒有違反責任，結果罰錫周三來季 -12分開季。

錫周三玩財技玩出禍，卻不用在本季被罰，引起護級球隊不滿。（Getty Images）

錫周三表示對裁決極度不滿，正待詳細判辭，研究對策。表示不滿的還有查爾頓，球會聲明直言難以理解罰則在下季執行，正準備去信要求EFL解釋原因，「球會正考慮提出訴訟」。錫周三本季積56分，排16位。若罰則在本季執行而被減至44分，即會變成包尾，令尾三的查爾頓升上尾四而上岸。

韋根在煞科日打和富咸，扣分後變成尾二，來季降落英甲。（Getty Images）

護級大戰在賽季完結後「移師」法庭，除了查爾頓興訟，還有一個月內「易主再破產」的韋根。港商歐陽偉基在6月底成為韋根大股東後，7月初突然申請破產保護。球隊不久被罰本季扣12分，最終以47分排尾二降班。球會日前就罰則提上訴，在煞科日贏波而升上尾四上岸的班士利亦在聆訊中陳辭，預料為要求維持處罰，避免空歡喜一場。上訴結果預料日內公布。

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