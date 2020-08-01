【柔道】奧運冠軍強姦學生入獄　澡堂打工幫助災區開展第二人生

日本「柔道天王」內柴正人，連續兩屆奧運柔道冠軍，曾獲頒國家紫綬帶勳章。他卻親手寫上其墮落之篇章。 2011年，因被揭發與未成年少女發生性行為，2013年被判強姦罪成，判處五年有期徒刑，紫綬褒章榮譽也被剝奪。 「訪問？我？我只是打理澡堂的大叔喔！」接受了日媒訪問的他，現於家鄉熊本一所民宿兼大眾澡堂當經理，這就是42歲的前奧運冠軍。

出生於熊本縣的內柴正人，於2004年雅典奧運與2008年北京奧運上，勇奪66公斤級柔道冠軍。日本在該公斤級別，自1984年洛杉磯奧運由松岡義之奪金後，連續4屆沒有日本選手奪冠，直到他在雅典奧運封王。4年後的北京奧運，他以30歲之齡擊敗法國的勁敵而衛冕，自此被加冕「柔道天王」之名，在日本國民的地位無可取代。

內柴正人（藍衫）於雅典奧運多次以「一本KO」取勝，贏得66公斤級別奧運金牌，踏上「柔道天王」之路。（GettyImages）

強姦未成年柔道隊學生 「她說自己不是處女」

然而，這名奧運英雄並沒有參悟透徹柔道塑造品格的要義，犯下性罪行。2011年，退役後在九州一間大學擔任女子柔道隊執教的他，被指帶領學生到東京集訓時，灌醉18歲女學生，然後性侵。2013年2月被裁定準強姦罪成立，判監5年，並於14年4月日本最高裁判所宣布維持原判。5年徒刑，代表他親手毀掉自己建立的一切。

有指內柴經常以言語和行為上性騷擾女學生。（電視節目網上截圖）

令人大吃一驚的是，當年《朝日周刊》報道了部分庭審實錄，一直堅稱雙方自願下發生性行為的內柴，竟在審判過程中大談誘姦細節，包括如何讓18歲女學生主動為其口交，更詢問對方並非處女才發生關係，「我問了她，說不是處女，所以我就想，那就做吧。」言語污穢，不堪入耳。有指他在大學的辦公室，常放有性玩具和避孕套以備不時之需，也經常性騷擾女學生。此案震驚日本社會，內柴由「天王」淪落為淫魔。

全日本柔道聯盟永久開除名聲崩壞被褫奪勳章

宣布終審判決後，他被日本內閣府褫奪了04年、08年兩次奧運金牌所得的兩條紫綬帶勳章。文部科學省的體育功勞表彰、東京都的都民體育大賞也取消了，政府向他追討伴隨這些榮譽的獎金。連家鄉熊本縣，也撤去了他的縣民榮譽表彰。他在熊本縣廳前親手植樹，樹前一塊大理石名牌，亦被撤去。妻子也離他而去，並取得了孩子的撫養權。

內柴強姦罪成後，由日本人的奧運英雄淪落至淫魔。（網上圖片）

內柴被全日本柔道聯盟永久開除，並吊銷執教執照，不能再參加國內由聯盟舉辦的柔道賽。自毀前程的他，2017年因表現良好，服刑4年後假釋出獄，當時他已39歲。不知該以「鹹魚翻生」還是「鯉魚翻身」來形容，雖然不能在日本國內執教和比賽，他與同為柔道部出身的第二任妻子雙雙受邀，一起到吉爾吉斯擔任了柔道國家隊的總教練，二人在中亞一起生活了兩年。2019年，與柔道隊結束了合約的內柴，返回熊本展開了第二人生。

內柴日前接受了日媒的訪問，在熊本的民宿兼澡堂展開了新生活。（網上圖片）

「我由今年1月24日開始，便是這裏的澡堂大叔了。」他對記者說。現在他於熊本縣八千代市一所民宿擔任經理，兩個大型澡堂和桑拿，以及13個榻榻米房間，就是内柴正人開始新生活的地方。「旅館管理、清掃、前台，我在這裏什麼都要做，就像雜務吧！」比數年前微胖的內柴笑道。雖然體重比現役時期增長了3公斤到75公斤，但是在T-shirt下仍能看到結實肌肉的線條。他說這間民宿是朋友讓他代管理，在熊本和鹿兒島也有分店。

內柴不時上載工作照到Twitter，最近因九州災情缺人下，他一人做三人分量的工作。（內柴正人Twitter）

努力展開第2人生 網民：放心讓女生入澡堂嗎？

柔道時代的他，差不多每天都會去澡堂放鬆，現在他不時在Twitter更新民宿工作的點滴，包括打掃、幫忙準備宿食等，看得出這名前奧運冠軍正努力適應。在日本，當澡堂經理不是容易的事，至少要取得2級鍋爐技師，以及危險品乙4類的資格證，「考試時，身高僅1.6米的我把40至50公斤的水泵拆下来，讓監考員留下了深刻印象，看來柔道鍛練的身體沒有白練。」他笑道。

不過，不少日本網民對他的過往仍有保留，「日本對罪犯的社會歸復還是很嚴厲的，我覺得他在國外比較適合」、「這樣的一個人，在前台看着女大生、美人妻入澡堂，你放心嗎？」

內柴要「洗底」，亦有漫漫長路。

除了打掃和雜務，他也學習和幫忙料理。（內柴正人Twitter）

他在私人時間到熊本縣災地當義工清理障礙物，「在役時受過大家的照顧，現在也想報回愛戴之恩。」（內柴正人Twitter）

九州豪雨成災 當義工兼免費提供澡堂服務

最近，日本九州地區連日豪雨成災，熊本縣是重災區，木造房屋被沖歪，內柴有見居民生活困難，不僅在私人時間到災地當義工清理障礙物，也以經理身分到避難所向居民伸出援手：「昨日因暴雨成災而無法洗澡的人，只要帶同身分證明，便可以免費在這裏享用澡堂，我們在等大家。請保重。」

由萬人敬仰的奥運冠軍、到名譽掃地的性罪犯，假若努力終會被看到，大家還會給内柴正人重生的機會嗎？

脫下柔道袍後重過簡單生活的內柴。（內柴正人Twitter）

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