足球轉會｜拿玻里高價簽里爾新星　高列巴尼有價有市英超列強覬覦

由名宿加度素領軍的拿玻里，意甲球季未結束，已在轉會市場有大動作，簽入里爾的尼日利亞新星奧斯米恩，有指這宗交易打破球會史上紀錄。 有入有出，拿玻里付出高昂轉會費追逐新星後，球會主席透露口風，表示中堅高列巴尼不是非賣品。

拿玻里於社交網站公布，從法甲的里爾簽入前鋒奧斯米恩（Victor Osimhen）。拿玻里未有披露這名21歲尼日利亞新星的轉會費及合約年期，不少外國媒體指這宗交易打破拿玻里史上的轉會費紀錄，根據法國《隊報》消息，此子轉會費達8130萬歐元（約7.41億港元），已簽下一紙5年合約。

拿玻里宣布奧斯米恩從里爾加盟。（拿玻里Twitter截圖）

如果逾8000萬歐元轉會費屬實，將超越阿仙奴去年夏天以近8000萬歐元購入尼高拉斯比比，奧斯米恩將成為非洲最高身價球員。

奧斯米恩曾為尼日利亞在2015年贏得U17世界盃冠軍，個人攻入10球榮膺神射手。他去年由禾夫斯堡轉投里爾，今季法甲上陣27場，交出13個入球及5個助攻。

奧斯米恩今季為里爾在聯賽攻入13個入球。（資料圖片／Getty Images）

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高列巴尼有價有市 英超列強蠢蠢欲動

拿玻里支付高昂轉會費後，似乎有意變賣隊中球員，中堅高列巴尼是不少球隊的目標人第。拿玻里主席勞倫迪爾斯（Aurelio De Laurentiis）受訪時「漏口風」，若果收到適合報價，將出售高列巴尼。

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雖然高列巴尼曾經在訪問中表明心跡，稱沒有意欲離隊，並希望繼續留效至掛靴。忠誠與金錢角力下，拿玻里擁有最終決定權，英國《太陽報》表示拿玻里標價8000萬英鎊，對數支英超「Big 6」而言，亦有能力支付這轉會費，英國傳媒紛紛表示曼聯﹑曼城及利物浦同樣有意爭奪該名塞內加爾國腳。

雖然高列巴尼曾經向拿玻里表示忠誠，但球會有意等待善價而沽。（資料圖片／Getty Images）

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【今夏已落實轉會】