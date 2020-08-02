【英足總盃】兩爭議判決不利車路士　林柏特怒吼：這是哪門子球例

阿仙奴擊敗車路士，第14次捧起英格蘭足總盃，當地球迷上街慶祝；另邊廂的「藍戰士」球迷卻與主帥林柏特一樣，深深不忿：「為何VAR不作為？」

最令車路士將帥及球迷不滿的判決均是來自下半場，剛落後1：2不久、陷於劣勢的「藍戰士」，在73分鐘有高華錫因侵犯格列沙加而被罰黃牌，連同上半場14分鐘的一面黃牌，高華錫兩黃一紅離場。然而，重播卻顯示高華錫下半場對沙加的攔截，未必足以構成黃牌。

到80分鐘，又出現另一幕爭議－－阿仙奴門將達米安馬天尼斯出迎救波，接實皮球一刻，身體卻似乎在禁區之外，但球證安東尼泰萊沒有表示、轉播商也沒有重播、亦沒有出現VAR的畫面，電光火石的一刻令球迷相當疑惑，車迷更是憤怒，認為球證對車路士一而再、再而三不公。

高華錫遭安東尼泰萊出示第二面黃牌，但這面黃牌真的成立嗎？（Getty Images）

引起爭議的畫面：

為何高華錫的第二面黃牌、及達米安馬天尼斯的疑似手球，直播都未有顯示有VAR檢查？英國《每日郵報》卻指出，其實VAR當時已作「Silent Check」覆核了馬天尼斯接球的片段，並判定他接球之時在禁區之內，意味安東尼泰萊的判決未有出錯；而且VAR只可覆核的判決局限於直接牽涉入球、紅牌的重要決定，若球證或VAR認為馬天尼斯的疑似手球，未構成直接阻止對手入球等可導致紅牌的影響，亦覆無可覆。但直播畫面始終未有交代，到底VAR有無查核？馬天尼斯有無手球？球迷的爭辯無休止。

至於高華錫的第二面黃牌，球例上亦不容許VAR覆核黃牌判決－－哪怕這面黃牌導致球員兩黃一紅被逐。球例如此，但又真的合理嗎？林柏特對此不敢苟同，他在賽後怒道：「這到底是哪門子的球例？……我們有了VAR，這很好，但更重要的是用它來作出正確判決吧！事情卻不是這樣，（判決）改變比賽」。

英格蘭足總盃主裁判安東尼泰萊的判決，引起多方爭議。（Getty Images）