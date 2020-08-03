【英超】朗尼曝歐聯負巴塞內幕　批費格遜「魔性澎湃」策略致敗

你是否同意「足球隊保持風格，利多於弊」？朗尼本年初返回英冠打比郡落班，在《星期日泰晤士報》撰寫專欄，經常談及曼聯時代的大小事。最新文章以預測歐聯為主題，卻談到2009年及11年兩次決賽負巴塞隆拿的內幕。 領隊費格遜表明「曼聯的文化就是攻」，決與巴塞鬥搶。朗尼認為眾將心知不妙，「這等於自殺」。

朗尼的文章分析16強次回合皇家馬德里作客曼城的形勢，又認為冠軍不出曼城或馬德里體育會。他分析次回合形勢，認為曼城有機會入球，但要嚴防皇馬突擊。他認為施丹麾下的皇馬，會一改主攻風格，讓曼城控球，伺機反擊。討論至此，他引用當年的曼聯為例：「像皇馬這種球會，很難說『我們放棄控球』，正如曼聯。」

遇到上司不合理要求，下屬應該怎做？（Getty Images）

朗尼的隊長歲月：

+ 3 + 2

跟巴塞鬥攻 如同自殺

曼聯在09及11年歐聯決賽，面對擁有如日中天的巴塞隆拿，沙維、恩尼斯達、美斯等正值巔峰期。「紅魔」在09年決賽負0：2，兩年後朗尼雖然一度扳平，最終仍負1：3。朗尼在文章中認為，兩次飲恨均與用錯戰術有關，「面對哥迪奧拿執教的巴塞，嘗試前場壓逼，緊纏他們，等於自殺」。

朗尼在2011年決賽為曼聯披平，可是無法抵擋巴塞行雲流水般的攻勢，再度飲恨。（Getty Images）

「我哋係曼聯，我哋要進攻」

行軍佈陣在主帥，堅持搶攻自然是「費Sir」說了算，原因是堅持風格。朗尼寫道：「我記得費格遜說『我哋係曼聯，我哋要進攻，係球會嘅文化』。對此，我不太確定。」而在2008年歐聯準決賽，曼聯兩回合都放棄控球，結果總比數1：0淘汰巴塞。故此，決賽當前放棄保守，朗尼寫道：「我想所有球員都心知『咁踢法，死梗』」。

恩尼斯達、美斯等球員，兩次決賽都令曼聯俯首稱臣。（Getty Images）

要「好睇」還是要好成績，爭論永無休止。朗尼在08年一嘗高舉歐聯獎盃滋味，以後者優先。「歐聯這些大賽，最重要贏波，如何作戰不要緊，你看看利物浦去年如何捧盃。我相信施丹的想法一樣。」

朗尼在文中形容，哥迪奧拿帶領曼城一直渴望捧歐聯，今屆是最佳時機。（Getty Images）

近年獲獎的英超領隊（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

今季曼聯主力球員點評（按圖放大）：