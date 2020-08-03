英超｜熱刺紀錄片新預告出爐　摩連奴怨太多人不懂José的西葡之別

熱刺紀錄片《All or Nothing》即將上架，周一（3日）推出新一輪預告片。片中熱刺領隊摩連奴在練波時埋怨不少人搞錯其名字José的發音。

這條20秒的預告片中，摩連奴主持訓練時，問陣中年輕球員坦根加（Japhet Tanganga）的名字如何發音，原因是「討厭讀錯人名」，並表示「大家都讀錯自己的名字了」。

短片中附上字幕，摩連奴告訴一眾球員：「Everybody calls me José, I'm not José, I'm José.」開聲睇片當然知道摩連奴說出西班牙語及葡萄牙語的區別，究竟兩國拼寫皆為José有何分別？

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寫法一樣，究竟此「José」如何不同彼「José」呢？（網上圖片）

摩帥不滿不少人以西班牙語的José稱呼他，西班牙語「J」的發音近英文的「H」，故讀起來似是「hoe-ZAY（大階為重音）」。

至於葡萄牙語的José，如果聽過英國足球旁述的話，大多都會聽到「joe-SAY」，不過這種讀法其實亦不準確，如跟摩連奴的讀法，聽起來應為「zhoo-ZAY」。葡萄牙語中的「J」與英文單字「Pleasure」的「S」類似，讀起來就是「zh」。

摩連奴親自示範名字發音（記得開聲）：

"Everybody says my name wrong"



From now on, there's no excuse for mispronouncing José Mourinho's name#AllorNothingSpurs coming soon… pic.twitter.com/VWbn8eeGK1 — Amazon Prime Video Sport (@primevideosport) August 3, 2020

摩連奴指自己最怕讀錯別人姓名。（Getty Images）

事實上，英語國家亦一直讀錯摩連奴的姓氏，從Mourinho的葡萄牙語國際音標[moˈɾiɲu]可見，「N」及「H」中間沒有任何「i」的發音，但英國人叫了那麼多年，似乎已不可能糾正世人讀法了。

「zhoo-ZAY」親自示範之後，如《Amazon Prome Video Sport》在twitter中說一樣：「由現在起，大家都沒有藉口讀錯摩連奴的名字了。」

「zhoo-ZAY」親自示範，以後大家都不可能讀錯摩連奴的名字了。（Getty Images）

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