【足球熱話】迪基亞無聲無息轉戰蘇超？　曼聯門神覓得孖生兄弟

迪基亞身穿蘇超球隊羅斯郡隊衣，更自己上載至社交網站，雖然迪基亞今季偶爾出洋相，亦未至於轉戰蘇超吧！ 人有相似，原來是一場誤會，照片中人並非迪基亞，是羅斯郡主帥簡杜維，該支蘇超球會在揭幕戰旗開得勝。

曼聯門神迪基亞今季表現「大跌Watt」，經常出現水準以下的失誤，讓一眾「曼迷」大跌眼鏡之外，更希望主帥蘇斯克查趕快找下一任正選門將，而外借的甸恩軒達臣﹑奧比歷及卡斯柏舒米高同樣是候任人選。

卡斯柏舒米高實力經驗兼備 盛傳投曼聯繼承父親衣缽

即使迪基亞今季偶有犯錯，亦不至於被放逐蘇超！（資料圖片）

取代迪基亞的人選：

迪基亞早前在社交網站上載一張相片，相中人穿上蘇超球隊羅斯郡（Ross County）的隊衣，正在接受《天空體育》的訪問，相中人的「All Back」髮型及留鬚，與迪基亞「似到十足十」，難道該名曼聯門神因表現不濟而被放逐蘇超？

迪基亞在社交網站上載另一個自己的相片。（Twitter截圖）

非也，只是人有相似，相中的疑似迪基亞是羅斯郡的領隊簡杜維（Stuart Kettlewell）。迪基亞在發文中疑惑的表情符號，至今才發現世界上存在他的「孿生哥哥」，竟然同樣是球圈中人。

此「Post」一出，隨即引來網民熱烈的反應，至今已有近11萬的留言及轉發，其中包括曼聯隊友拉舒福特，留下兩個「笑到喊」的表情符號，不少網民笑言迪基亞有朝一日成為羅斯郡主帥亦並非奇事。

球壇失散多年的「孖生兄弟」：

年僅36歲的簡杜維，率羅斯郡在蘇超揭幕戰，以1球力克馬瑟韋爾打響頭炮，該名少帥受訪時當然被問及與迪基亞「撞樣」一事，「我們確實頗為相似，可能他是我的分身，幸好我甚少瀏覽社交網站，這事對我影響不大。」

球員出身的簡杜維，球員生涯一直在蘇格蘭聯賽打滾，在2016年正式掛靴後，返回曾效力的羅斯郡擔任青年軍教練，兩年後被委任為看守領隊，今年6月終於坐正，領軍出戰今季蘇超。

簡杜維（右）球員時代亦曾效力羅斯郡。（資料圖片／Getty Images）

迪基亞與簡杜維究竟有幾似樣？（按圖放大）：