【足球轉會】前車路士鐵衛勢重返英超　直認愛華頓開出條件難抗拒

前車路士後衛伊雲洛域（Branislav Ivanovic），今季與俄超球隊辛尼特約滿，36歲變成自由身但不言退。早前外國傳媒傳出，他有可能轉投愛華頓，與前車路士教頭安察洛堤再度合作。 這名塞爾維亞鐵衛近日承認大有機會重返英超，直認難以抗拒愛華頓開出的條件。

伊雲洛域2008年以1300萬歐元，由莫斯科火車頭轉投車路士，9年間為「藍戰士」上陣377場，可踢中堅或右閘的他在這段期間攻入34球及34次助攻，絕對稱得上帶刀侍衛，助車路士奪得3季英超冠軍、3屆英格蘭足總盃冠軍以及1次歐聯、歐聯冠軍。

伊雲諾域於2009/10、14/15及16/17年球季助車路士三奪英超冠軍。（Getty Images）

這名塞爾維亞國腳終在2017年離開史丹福橋，免費加盟辛尼特。如今與這支俄超勁旅即將約滿，36歲的伊雲洛域依然有「着落」，早前俄國傳媒指愛華頓的安察洛堤，有羅致這名車路士舊部，於葛迪遜公園再度聯手，又有指塞爾維亞球隊貝爾格萊德紅星對伊雲洛域有興趣。

安察洛堤將與伊雲洛域再度合作。（Getty Images）

伊雲洛域於英超征戰多年，相信很快可重新適應英超節奏。（Getty Images）

下定決心投愛華頓

不過，伊雲洛域似乎已有決定。

伊雲洛域近日接受俄羅斯新聞社訪問時說：「我將會在愛華頓繼續球員生涯，他們開出的條件太好了。」雖然如此，伊雲洛域表示此刻仍未肯定會轉會，至於紅星的傳聞，他就指紅星未有聯絡他。愛華頓的條件似乎相當豐厚，伊雲洛域指「沒需要考慮轉投紅星」。

伊雲洛域表示沒需要考慮轉投紅星的機會。（Getty Images）

雖然伊雲洛域已經36歲，但征戰英超多年，相信很快就可以重新適應英超風格。雖然未必穩奪正選位置，但對「拖肥糖」而言是個不錯的後防替補人選。

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