卡斯拿斯正式掛靴　感謝同路人沿途相隨　無悔球員生涯終結

卡斯拿斯去年5月隨波圖練習時心臟病發，幸好最終走出鬼門關，但自此已沒有再上陣。一年過後，「聖卡斯」正式宣布退休，結束22年職業生涯。

卡斯拿斯2015年離開皇家馬德里，轉投波圖繼續球員生涯，但去年5月1日練習時突然心肌梗塞，一度性命垂危，幸好「大步檻過」。

這名西班牙鋼門在今季季前集訓回歸，但一直未有出場，當時曾表示會休息到3月，視康復進度決定退休還是復出。「聖卡斯」康復期間一度參選西班牙足總主席選舉，但最終選擇退選。

卡斯拿斯宣布正式退休。（網上圖片）

不過，歐洲球季因新冠肺炎爆發而停擺，使得卡斯拿斯到現在才決定退休。

39歲的卡斯拿斯於社交網站上載一張波圖主場火龍球場的圖片，相中卡斯拿斯背向鏡頭，手執一對手套。卡斯拿斯又寫道：「人生最重要的並非終點，而是你選擇走上的道路，以及那些同路人。我想我可以毫不猶豫地說，我走上了正確的路，亦已到了夢想的終點。多謝大家。」

卡斯拿斯未有透露掛靴後有什麼打算，7月外國傳媒亦傳出他有可能重返皇馬擔任會長佩雷斯（Florentino Pérez）的顧問。

卡斯拿斯2010年以西班牙隊長身分捧起世界盃。（Getty Images）

卡斯拿斯於南非世界盃贏得金手套獎。（Getty Images）

卡斯拿斯1999年由青訓升上皇家馬德里一隊，2000年已在歐聯決賽正選上陣並成功捧盃﹐其後一度被貶回後備，至2002年找到突破，歐聯決賽臨危受命，後備上陣代替受傷施薩（César Sánchez），終助皇家馬德里以2：1擊敗利華古遜奪得歐聯，自此平步青雲，16個球季為「銀河艦隊」在各項比賽上陣725場，贏得5屆西甲冠軍，3度於歐聯登頂。

卡斯拿斯去年5月心臟病發，幸好逃出鬼門關。（Getty Images）

一代鋼門卡斯拿斯：

+ 4 + 3 + 2

2015年離開皇馬，「聖卡斯」轉投波圖，曾為這支葡超勁旅贏得兩座聯賽冠軍，今季雖然沒有上陣，但波圖仍將他列入大軍名單之中，故亦是今季葡萄牙盃的冠軍成員之一。

卡斯拿斯在西班牙國家隊渡過了「狂牛」的盛世，西班牙於2008至12年間雄霸國際足壇，連奪2008年歐國盃、2010年南非世界盃及2012年歐國盃，卡斯拿斯一直都是正選門將兼隊長，三度捧起獎盃。

卡斯拿斯生涯精華：