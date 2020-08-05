【歐洲賽回歸】歐霸16強重燃戰火　曼聯等晉級　有兩場一次過解決

歐洲賽重燃戰火！因新冠肺炎疫情暫停近5個月，歐聯和歐霸賽事終於復賽。周三至四深夜率先上演歐霸16強賽事，歐聯賽事則在本周末上演。 歐霸奪標大熱曼聯首回合作客5：0大勝奧地利球隊寧斯，回師奧脫福相信只是例行公事，另一熱門國際米蘭和「歐霸之鬼」西維爾，則在中立場分途出擊基達菲和羅馬，一場過解決。

疫情後，賽事有什麼不同？

歐霸賽事因疫情關係自今年3月停擺，當時8場16強首回合賽事只踢了6場。

復賽後，8強和4強的模式將由主客制改為一場過，全部在德國的中立場地閉門舉行。由於國際米蘭對基達菲、西維爾對羅馬的兩場16強首回合賽事未及上演，所以亦會由主客制改為在中立場一場過解決。

【歐霸16強賽程／首回合戰果】

+ 5 + 4 + 3

國際米蘭主帥干地表示當下只會專注對基達菲一戰。（Getty Images）

干地尊嚴之戰

近日國際米蘭主帥干地的名字，不斷在各大外媒出現。首先是他對球會諸多不滿，被指涉嫌「博炒」，繼而被爆出他曾多次接洽祖雲達斯，希望來季重返都靈，取代沙利成為下一任主帥云云。本周一國米會長張康陽曾跟干地通話，有指二人有意和解。

面對事事非非，干地一律拒絕正面回應，賽前只說希望專心應付基達菲，又指他的去留在歐霸之後球會自有決定，「我全身投入國際米蘭的3年計劃之中，就如我一直以來那樣，我會繼續努力工作，拼盡我一切力量戰鬥，為球會贏得錦標。」

歐霸盃8強至決賽抽籤完成，賽事會在8月份於德國進行。(Getty Images)

狼隊來季歐洲賽最後希望

由於阿仙奴在足總盃決賽擊敗已取得來季歐聯資格的車路士，以足總盃冠軍身份搶得歐霸席位，變相令英超第7位的狼隊失去來季歐洲賽資格，奪得歐霸冠軍，成為他們的最後希望。

明晚深夜他們將面對奧林比亞高斯，首回合雙方踢成1：1，狼隊回師主場牌面稍佔上風。然而即使晉級8強，他們的爭標之路還是困難重重：先要面對5屆歐霸冠軍西維爾或羅馬的勝方，就算再過一關，準決賽很大機會遇上復賽後狀態大勇的曼聯。

即使機會渺茫，賽前狼隊主將魯爾占美尼斯（Raul JIMENEZ）誓言，「我們要有遠大理想」（think big），這位墨西哥射手說，「如果我們這樣想：我們渴望入決賽並贏得錦標，我們便會以這個心態和付出去作戰，並且能夠達成目標。」對狼隊的另一喜訊是，曼聯由於已獲來季歐聯席位，領隊蘇斯克查有意在歐霸收起一眾主力，改派年輕小將用以練兵之用。