英超｜李斯特城大將度假強吻女伴被叉頸推開　急刪IG短片於事無補

古語有云:「寒冰掌,又推甩兩件,推出我寒冰掌,又卸去凶險!」想不到這一門功夫今時今日仍有傳人,將這句名言演繹得淋漓盡致。 英超李斯特城中場占士麥迪臣在球季結束後,到西班牙渡假聖地Ibiza度假,日前於Instagram發布Story,強吻身邊女伴,卻想不到這名美女「唔受溝」,更使出「寒冰掌」推開麥迪臣。「狐狸」大將急忙刪片,但仍被網友快手Cap片瘋傳。

麥迪臣最近與阿士東維拉中場基亞利殊及熱刺的迪利阿里,一同到Ibiza度假,日前Clubbing似乎「飲大兩杯」,邊自拍邊跳舞,突然轉身向旁邊衣著性感的女伴「埋嘴」,如一條短吻鱷捕食一樣,又錫面又錫嘴,女士開始微笑,難道麥迪臣憑嘴贏得美人歸?

麥迪臣開始時邊跳舞邊自拍。(網上圖片)

這樣想就大錯特錯,這名女性的微笑並無一絲情意,完全是恥笑麥迪臣「溝女技術」太差。只聽到她說了一句「這不會上你的IG story喇(This isn't going on your Instagram stories)」後,使出「叉頸式寒冰掌」推開面前的「凶險」──麥迪臣。

今季英超為「狐狸」攻入6球的麥迪臣,被「寒冰掌傳人」推開後尷尬地望向鏡頭,短片就此結束。

麥迪臣近日與熱刺的迪利阿里到Ibiza渡假,基亞利殊之後與二人會合。(instagram @madders)

麥迪臣今季為李斯特城在英超攻入6球及有3次助攻。(Getty Images)

對黝黑膚色情有獨鍾?

23歲的麥迪臣極速就刪除短片,但仍被快手的網民Cap片,並瘋傳到網上。不少網民都有疑問片中皮膚黝黑的女性,是否麥迪臣的女友。外國傳媒指麥迪臣去年與藝人Molly-Mae Hague分手後,至今仍是單身。

無獨有偶的是,現時跟拳擊手Tommy Fury拍拖的Hague同樣亦是皮膚黝黑,似乎麥迪臣對這種充滿陽光氣色的膚色情有獨鍾。

