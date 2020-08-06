【歐霸】曼聯半力出擊輕鬆報捷晉級　連格正選披甲有進帳

歐洲賽戰情重燃，由歐霸賽事打頭陣，曼聯挾5球優勢重返奧脫福迎戰奧地利的寧斯，半力出戰下憑連格及馬迪爾的入球，以2：1反勝對手，總比數大勝7：1躋身8強。

英超落幕後，曼聯轉戰歐霸盃賽事，完成歐霸盃16強次回合賽事，返回主場鬥寧斯（Linz），紅魔鬼首回合作客5球大勝，8強席位早已十拿九穩，主帥蘇斯克查今仗特意收起波基斯費南迪斯﹑拉舒福特及普巴等主力，以一眾副選球員出戰。

煞科戰打破一年來英超入球荒的連格，今仗正選披甲，為單箭頭恩哈路穿針引線，在前場製造不少機會，惜未能射破寧斯的大門。戰至下半場，客軍憑一記妙射開紀錄，寧斯角球攻勢被曼聯球員頂出不遠，維辛格禁區外撞射收死把關的羅美路，下半場10分鐘取得領先，惟寧斯只開心了兩分鐘。

寧斯的維辛格一記妙射為球隊在兩回合中破蛋。（Getty Images）

寧斯在中圈附近一次誤傳，馬達即策動反擊傳給入楔的連格，「連美斯」面對門將冷靜地單刀建功，連續兩場有進帳，為曼聯追成1：1平手。蘇斯克查及後換入鍾達希及文治（Teden Mengi）等小將，同樣後備登場的馬迪爾繼續勇態，末段與馬達一次撞牆配合近射得手，88分鐘射入反勝一球，結果曼聯以2：1擊敗寧斯。

後備入替的馬迪爾攻入反勝一球，曼聯結果以2：1主場擊敗寧斯。（Getty Images）

連格有士哥惟未能戰畢全場 史高斯：蘇斯克查或有暗示

即使連格今仗有建樹，蘇斯克查未有讓連格踢足全場，63分鐘被調離場並由普巴入替。連格步離球場時面露不悅，賽後表示他認為自己仍可取得入球，即使如此亦尊重蘇斯克查的決定。

曼聯名宿史高斯認為蘇帥的調動或有玄機，暗示「連美斯」在曼聯的未來，「連格在今仗或可踢足全場，他在今仗取得入球，但表現未見突出。蘇斯克查在中段把他換走，或意味蘇帥有意賣走他。」曾與連格共事的史高斯續稱，他正值生涯高峰年齡，有能力交出更佳的表現。

連格單刀建功，連續兩場有入波。（Getty Images）

曼聯兩回合以7：1大勝闖入8強，歐霸8強起將移師德國的中立場舉行全數賽事，直至決出冠軍。曼聯的8強對手將會是來自丹麥的哥本哈根，該支丹麥老牌球會主場3球淨勝新鮮出爐的土超冠軍巴沙克舒希，以總比數3：1晉級。