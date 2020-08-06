【英超】曼城新翼鋒狂數舊東家不是　自曝無厘頭續約要求華倫懶理

曼城新貴費倫托利斯（Ferran Torres），官方宣布下加盟「藍月亮」不久，即有專訪大談心路歷程，更狂轟舊東家華倫西亞。 托利斯稱深深愛着自己的家鄉球會，華倫西亞卻放棄他在先。他曾經考慮續約，3個條件卻無一滿足到。少年傲氣比天高，二十出頭的他，口氣相當大。

托利斯接受西班牙傳媒《馬卡報》專訪稱，本想留效華倫西亞，「我7歲就加盟華倫西亞，給我一切，對離開很傷感」，但在去年夏天萌生去意，「球會跟我說『你是第5翼鋒』，其他球員或收購都比我好。更傷害我的是把我掛牌，想賣給其他西班牙球會。有12隊想買我，西甲、西乙都有」。

費倫托利斯拿起曼城球衣，前天正式轉會。（曼城twitter）

【今夏已落實轉會】

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三大訴求缺一都可 華倫西亞「睬你都傻」

加盟曼城之前，托利斯仍想留隊，曾經與華倫西亞商討續約，提出3個條件，滿足其中兩項已相當足夠，這3項條件看來並非無理，但由一位20歲球員提出，可見自信爆棚。

托利斯要求最高薪酬、隊長臂章，還有「叫你老細落嚟傾」。他要求新加坡籍富商班主林榮福參與處理續約，「讓我知道我重要」。結果，華倫西亞「睬你都傻」，無一答應，談判破裂。

費倫托利斯從小就是華倫西亞的球迷和球員，最終不歡而散。（Getty Images）

批華倫隊長「最初唔同我打招呼」

托利斯強調該些條件全是球會能力範圍內，自己有信心可以領導球隊前進。隨後曼城現身，跟托利斯一方達成共識後，才與華倫西亞談判。

托利斯在訪問中披露的還有華倫西亞一些亂局，他2017年12月首次在西甲披甲，還未夠18歲。他指當時經理人和家人都受到壓力，記者又「睇死佢」，甚至有球會職員抹黑他。言談之間，他直言現任隊長柏利祖（Dani Parejo）不是好隊長，與他關係欠佳，「17歲時加入一隊，過了數星期他才跟我打招呼」。

林榮福2014年成為華倫西亞班主，他與家人對球會的言行卻曾引發球迷不滿。（Getty Images）

托利斯強調曼城有野心，有幸與哥迪奧拿合作，將會大有進步。但他心懷希望，他朝回歸華倫西亞，「我肯定我會，那些不誠實的人過幾年便會離開，那時我會證明我值得回歸」。

托利斯今季「委曲求存」下在華倫西亞站穩正選右翼，且協助球隊相隔6季再次打入歐聯淘汰賽。曼城跟他簽約5年，傳聞轉會費僅2300萬歐元，可算超值。

費倫托利斯（右一）坦言柏利祖（左一）不是好隊長，更稱續約時要求當隊長。（Getty Images）

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