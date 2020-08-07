歐聯｜施丹親解加里夫巴利缺陣原因　透露曾單對單對話

歐聯16強今晚深夜重燃戰火，皇家馬德里作客曼城，力圖扭轉1：2劣勢。外界關注長坐冷板的加里夫巴利，在生死戰不入大名單。 主帥施丹在賽前親自解答巴利缺陣之謎，原因非常簡單：「佢唔想踢。」英國主要媒體《BBC》則引述消息指，巴利明知無緣上陣，乾脆留在西班牙。

縱然施丹一再表示與巴利沒有不和，但矛盾顯而易見。巴利無傷無痛，在馬德里如常參與球隊訓練，卻無緣24人大名單。施丹寧可「嘥位」，安排今戰停賽的隊長沙治奧拉莫斯隨隊出征。

施丹解答巴利缺席之謎，簡單而言就是「唔關我事」。（皇家馬德里twitter）

皇馬落後一球，且作客入球處劣勢，今仗至少射入兩球才「有數講」，何以放棄在歐聯往績強勁的巴利？施丹面對記者提問，重現球王本色，親自「射個波畀巴利」：「我同佢一對一傾過，佢唔想踢。其餘都係我同佢之間嘅事，總之佢話唔想踢。」《BBC》引述消息，巴利知道不會獲施丹派遣上陣，「去都費時去」，及早表明不隨隊，以免舟車勞頓。

沙治奧拉莫斯今趟擔任「精神領袖」，上仗領紅被逐，今戰停賽。（皇家馬德里twitter）

記者繼續追問巴利在皇馬的前途，施丹「一推再推」：「我唔知，佢仲係皇馬球員，呢樣嘢冇變。我尊重佢，正如尊重所有人。我淨係話倒畀你知，佢話唔踢。我哋全部人都喺度準備場波，集中喺場波。」

巴利在馬德里如常參與操練，施丹卻指他報稱「唔想踢」，遂其所願，排除在大名單外。（皇家馬德里twitter）

巴利在今季開始前，幾乎轉戰中超江蘇蘇寧，但交易在最後階段觸礁，留效皇馬。西甲開季時，施丹仍安排他擔任正選，惟11月中傷癒復出後，上陣時間開始減少。來到新冠肺炎後復賽階段，巴利一直遭投閒置散，上陣僅兩次，煞科戰更做觀眾，在看台上「養生」度日。

早前皇馬第34次高舉西甲，眾將舉起施丹慶祝，看看巴利的樣子。（Getty Images）

巴利不隨隊，無緣出現「看台阿叔」模式（點圖放大）

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【今夏已落實轉會】

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