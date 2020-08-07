【歐霸】西維爾使出專家本領挫羅馬過關　謝拉特未能上演奇蹟逆轉

歐霸16強賽事，被稱為「歐霸專家」的西維爾再度發威，兩球淨勝羅馬順利晉級，繼續向第6座歐霸錦標邁進。首回合在主場以1：3落敗的格拉斯哥流浪，主帥謝拉特未能領軍上演奇蹟逆轉，結果以總比數1：4出局。

西維爾與羅馬的歐霸16強賽事，未能趕及在停賽期前舉行首回合，兩軍如今在德國杜伊斯堡的中立場，以一場過方式定勝負。

「歐霸專家」西維爾由盧柏迪古帶領下，力爭球會史上第6奪歐霸盃錦標，他們的左閘利古朗（Sergio Reguilón）助攻，以速度力壓羅馬守衛殺入禁區起腳，力度與角度同樣欠奉，卻偏偏射穿羅馬門將盧比斯的「大細龍門」，21分鐘先開紀錄。奧甘波斯在完半場前，以個人能力突破後橫傳予安尼斯利射入空門，拉開兩球。

西維爾守衛利古朗射破對方「大細龍門」，為球隊先開紀錄。（Getty Images）

球證今仗執法尺度寬鬆，兩軍多次短兵相接亦沒有示意，其中包括羅馬隊長迪斯高禁區被踢跌。羅馬的文仙尼完場前補時階段紅牌被逐，西維爾最終以2：0擊敗羅馬順利晉級。

兩軍今仗多次短兵相接，但球證執法尺度寬鬆惹來不滿。（路透社）

格拉斯哥流浪作客一球落敗無緣晉級

首回合主場以1：3告負的格拉斯哥流浪，次回合作客利華古遜，謝拉特領軍的蘇超老牌球會力爭逆轉晉級。主隊在下半場初段由戴亞比（Moussa Diaby）攻入全場唯一入球小勝，並以總比數4：1淘汰格拉斯哥流浪。

謝拉特賽後坦言對出局感失望，球隊發揮亦未如對手，「球隊今仗表現不似預期，我亦略感失望，對手比我們發揮更好，他們值得晉級，希望球隊可以盡快提升狀態。」

格流主帥謝拉特對球隊發揮頗為失望。（Getty Images）

歐霸最後8強終於產生，四大聯賽佔其中5席，8支球隊將齊集德國爭奪錦標。曼聯及狼隊兩支英超代表有望在4強對撼，假若他們分別擊敗哥本哈根及西維爾，便意味篤定有一支英超球隊在歐霸決賽亮相。

歐霸最後8強分子（按圖放大）：