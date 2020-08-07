歐聯｜C朗拿度輕裝上陣反擊里昂　沙利否認帥位危在旦夕

意甲9連霸創歷史後，祖雲達斯今晚（7日）深夜主場出擊，歐聯16強次回合迎擊里昂，力爭收復失地，繼續今季歐聯旅程。 意甲煞科戰休息的C朗拿度，養精蓄銳迎接關鍵一戰。另一焦點落在主帥沙利身上，雖然衛冕聯賽，但帥位仍然不穩。一旦出局，會否成為解僱的藥引？ 61歲的沙利認為球隊高層不會因為一場賽事，決定他在球隊的未來。

歐聯16強首回合，里昂在主場由盧卡斯杜沙特（Lucas Tousart）一箭定江山，一球力克祖雲達斯。相隔5個多月，終於上演次回合，輪到祖雲達斯主場，力求平反敗局。

歐聯已落賽的8強席位（按圖放大）：

提早封王 C朗枕戈待旦

「祖記」聯賽提早封王後，最後兩仗稍為放鬆，連敗收場。C朗拿度及戴巴拿在煞科戰只在看台上觀戰，為鬥里昂的生死戰留力。主帥沙利表示C朗在稍作休息後，已準備好在今仗披甲，「球隊在短時間內踢多場賽事，所以上場特意讓C朗休息。如今他已回復正常訓練量，並回復比賽狀態，他在早前練習時攻入一個精彩的入球。」上仗因傷避戰的戴巴拿，沙利希望他可以趕及復出。

C朗上仗全場在看台觀戰，養足精神鬥里昂的歐聯生死戰。（資料圖片／路透社）

雖然聯賽奪冠，但C朗拿度失落個人獎項，神射手獎不敵拉素的恩莫比尼。連意甲最有價值球員，都落在隊友戴巴拿手上。雖則C朗「咩獎都攞過」，但「努力天才」從不停步。C朗過去曾5次贏得歐聯錦標，至今累積攻入128球，堪稱「歐聯專家」。猶記得去季C朗連中三元，帶領球隊反勝馬德里體育會晉級，效力皇馬時亦曾經「戴帽」反勝禾夫斯堡，如今當然希望重演歷史，領軍反敗為勝。

C朗在社交網站上載身穿練習服的照片，相中C朗高舉兩隻拇指，並配上「美麗的賽事回歸了」（The Beautiful Competition is back），輕裝上陣迎接關鍵一戰。

法媒傳C朗心灰意冷險投PSG 待遇與眾不同高薪近4倍

C朗上季歐聯曾連中三元，協助球隊反勝馬德里體育會晉級，如今他希望歷史重演一次。（資料圖片／Getty Images）

C朗過往多次歐聯化身「救世主」：

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沙利否認命懸一線 「球隊高層不是業餘」

至於沙利帥位不穩的傳聞沸沸揚揚，甚至指一旦四大皆空，該名前車路士領隊便會被開除，由國米主帥干地或熱刺前領隊普捷天奴接手。「老婦人」雖衛冕意甲，但沙利的壓力未有減退，外媒認為一旦祖雲達斯出局，沙利在祖記的日子亦隨之終結。

沙利則認為勝負並不影響他在球隊的未來，「我不認為我的命運全押在今場上，球隊高層不會只留意單一賽事，他們考慮不同方面才決定我可否繼續執教。若果認為高層們只注意一場賽事，未免顯得他們過於業餘。」

即使沙利領軍奪意甲冠軍，但他的壓力未有就此消退。（資料圖片／Getty Images）

意媒透露祖雲達斯最高薪球員Top 10（按圖放大）：