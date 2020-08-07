【足球轉會】曼城中堅接班人表明離隊　傳巴塞有意回購青訓產品

曼城主帥哥迪奧拿應付今夜歐聯16強次回合對皇馬之餘，又要為留人而煩惱。球隊之中，出現了「辛尼二號」。 今季逐漸上位的西班牙年輕中堅艾利加西亞（Eric GARCIA），合約餘下1年之際，表明拒絕續約。哥帥在記者會表明，如無合心意的收購價，將留用該名19歲小將直至約滿。而近來傳聞有意收購者，正是加西亞的出生地球會—巴塞隆拿。

哥帥在昨日的記者會上談及這位後防新星，指加西亞告知球會不願意續約，更不諱言「我想像得到，他想轉戰別的地方」。

艾歷加西亞是哥帥重點培育的後防新人，可是小伙子無意留在曼徹斯特。（Getty Images）

如此情况似曾相識，德國翼鋒利萊辛尼，同樣在合約「時日無多」之際，拒絕與曼城續約。留不住愛將，唯有待價而沽，結果以大約5480萬鎊賣予德甲班霸拜仁慕尼黑。加西亞與辛尼不同的是，他年僅19歲，相當年青，而且今季上陣機會愈來愈多，英超上陣13次，在復賽之後更經常擔任正選，與拿樸迪聯袂，扼守中路。

曼城本想留住利萊辛尼（右二），可是他去意已決，最終返回德國，加盟拜仁慕尼黑。（Getty Images）

曼城的防線漸見老化，哥帥正著手革新。加西亞在未來日子，應不乏上陣機會。去意如此堅定，或許因為潛在買家非同小可。巴塞隆拿今季在西甲屈居皇家馬德里之下，陣容需要調整，有意回購這位巴塞羅那出生，兼且巴塞隆拿青訓出身的小將。消息指曼城將索價約3000萬鎊。

【今夏已落實轉會】

+ 13 + 12 + 11

至於今晚對皇馬一戰，哥帥坦言去屆出局經歷，記憶猶新，「這個賽事經常懲罰你，常常在關鍵時刻失球。我們內部也討論過去年的情况。想要贏得歐聯，這方面要加倍留意」。曼城去屆8強與熱刺兩回合打成4：4，因作客入球而出局。

曼城首回合作客贏皇馬2:1，更有沙治奧拉莫斯領紅被逐，今仗停賽。（Getty Images）

【各隊豪門爭逐頂級守將形勢（按圖細看）】