【F1】佩雷斯隔離完畢只待測試結果　侯根保鋪路下季回歸

早前不幸患上新冠肺炎的F1 Racing Point車手佩雷斯（Sergio Perez），車隊表示該名墨西哥車手在7日隔離後，只要病毒測試呈陰性反應，便可在今周末英國銀石舉行的「70周年大獎賽」上陣。

Racing Point車手佩雷斯上周英國站前夕，突然確診新冠肺炎，成為首名染疫的F1車手。而他缺陣上周賽事，車隊立即找來德國車手侯根保（Nico Hulkenburg）頂上，可惜該名德國車手的戰車，正賽前因機件故障未能出賽。

侯根保早前繼續以Racing Point車手出席賽前記者會。（資料圖片／Getty Images）

上周英國站的前十排名：

+ 6 + 5 + 4

Racing Point車隊發聲明表示佩雷斯已完成7日的隔離，只要病毒測試呈陰性的話，便可重返賽場，車隊同時透露在當地時間周五（7日）早上決定誰會出戰今站賽事。

佩雷斯隔離期長度同樣惹起混亂，因英國政府突然更改條例，由7日延長至10日，幸而車隊表示英國衛生部門，確認佩雷斯已完成隔離。

早前患上新冠肺炎的佩雷斯，車隊稱他已完成7日隔離，若病毒測驗呈陰性便可落場。（資料圖片／Getty Images）

「替工」侯根保隨時候命 趁機「搭路」來季回歸？

曾經在印度力量共事的侯根保與佩雷斯，二人「老友鬼鬼」，透過視像通話聯絡，等候車隊的決定。難得重返F1賽場，上周卻因機件問題未能出戰，現在又有可能連續兩星期「食白果」，未能落場鬥車實屬可惜。既然禍福難料，侯根保今周將會以後備車手身份，留在銀石，等待機會。

侯根保曾與佩雷斯一同效力Racing Point的前身印度力量。（資料圖片／Getty Images）

該名32歲德國車手在這兩星期間，亦有所得著。他趁機聯絡各車隊領隊及工作人員，打探合作的可能性，未來數星期或有更清晰的計劃，並不排除來季回歸F1鬥足全季。如今愛快（Alfa Romeo）與哈斯（Haas）兩支使用法拉利引擎的車隊，仍未公布來季的車手組合，看來最有機會容納侯根保。

侯根保來季或改駕另一戰車再鬥F1。（資料圖片／Getty Images）

F1未來8站賽程（按圖放大）：