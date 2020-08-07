東京奧運｜「打卡」地標暫別台場　奧運五環標誌撤走維修

新冠肺炎疫情全球擴散，原定今夏舉行的東京奧運延後一年。立於東京台場海面，重達69噸的奧運五環標誌，暫時消失。 當局擔心標誌會受海風影響機能，於周四（6日）移至橫濱市造船廠維修4個月，將於今年12月「歸位」。

日本今年1月在東京台場海上，設置象徵奧林匹克運動會的大型五環標誌。然而，隨東京奧運受疫情影響延後一年舉行，這座五環標誌也在昨天暫時被撤走，進行約4個月的設備維修。

台場海面上座落的五環標誌，背後有東京地標的彩虹大橋與東京鐵塔。（GettyImages）

長期受海風吹或影響機能 維修後12月「歸位」

東京都政府表示，五環標誌原定在今年夏天東奧結束後的8月撤走。如今東奧已確定延期，五環標誌設置的期間若延長，長期受海風吹拂有機會影響運作機能，因此決定暫時撤走，送往製造該標誌的原廠橫濱市造船廠，檢查安全及耐用程度等。當局預計待維護保養工作告一段落後，12月再運回台場海濱公園。

去年9月的東京奧運公開水域游泳測試賽，在東京台場進行，當時還未有五環標誌。（GettyImages）

該座大型五環標誌用鋼製，寬約32.6米、高約15.3米、厚度約1.7米、重量約69公噸，每到夜間就會亮起燈光。大型五環標誌當初花了約5個月時間製造，由台場往五環標誌望去，東京知名地標的彩虹大橋及東京鐵塔成為背景，吸引不少遊人駐足拍攝留念。

奧運延期後成本暴增，為盡量減低支出，東奧組委會未公布具體計劃，僅表示會考慮簡化開幕禮、閉幕禮等環節。（GettyImages）

圖說東京奧運延期後現況（按圖放大）：

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日本國內部份運動的「新常態」，被視為東京奧運的實驗（按圖放大）：