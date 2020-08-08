【歐聯熱話】巴西名將賽前「亮燈」　神預測串連起舊會與宿敵

歐聯戰火重燃，皇家馬德里和祖雲達斯兩支名牌球隊兼昔日冠軍率先下馬，令人意外。不過有球迷發現，皇馬和祖雲達斯除了技不如人外，還有神秘力量讓他們敗陣，而這股力量，竟然和兩隊關係密切。

經過新冠肺炎病毒肆虐全球致賽事停擺後，歐聯16強首次回合相隔5個月才能上演，在外地聯賽已開始「唞暑」後，歐聯成為歐洲球壇最大焦點。包括一眾名人名宿和官方網站小編。

卡卡在2007年捧過歐聯獎盃。(Getty Images)

卡卡神預測，球迷笑爆：

Real and Juve 😉 — Kaka (@KAKA) August 7, 2020

賽前，巴西名宿卡卡（Kaká）在個人Twitter帳戶上也表示興奮，tag了歐洲足協歐聯官方帳戶並指「歐聯回來了！」不久後，歐聯官方帳戶回覆他：「你看好哪兩隊今晚出線呀，Ricardo？」卡卡秒回：「皇馬和祖記」（Real and Juve）。

卡卡心愛着AC米蘭，為球會贏盡榮譽。（Getty Images）

歐聯賽果全面睇：

C朗梅開二度難救祖雲達斯 里昂相隔十載再闖8強

華拉尼兩次失誤送禮 曼城主場2：1挫皇馬 連續3季躋8強

兩大名帥首碰頭 哥迪奧拿稍勝一籌 賽後場邊交流良久

最終賽果大家也知道，皇馬和祖雲達斯雙雙下馬。精靈的網民當然不會放過「鞭屍」機會，湧入卡卡Twitter盡情嘲笑。大部分球迷都貼出包括摩連奴、亨利和米高佐敦的奸笑meme圖，也有心水清球迷即時指出：「卡卡是米蘭名宿」，意指卡卡心繫AC米蘭，發功「燈死」死敵祖雲達斯是經過計算。但亦有人指，卡卡同時為皇馬名宿，應該無心傷害，純粹是眼光差勁。但最刻薄的，相信是有人指卡卡眼光就如另一「烏鴉口」、巴西傳奇比利一樣，是神燈接班人。

卡卡在皇馬時也度過一段開心歲月。（Getty Images）

卡卡曾與現時祖雲達斯主將C朗拿度在皇馬並肩作戰。（Getty Images）

卡卡是史上其中一名最佳進攻中場，球員生涯贏盡錦標。2002年世界盃以後備身份已捧過世界盃；其後於2006年、2010年世界盃也是巴西隊正選。球會方面在家鄉球隊聖保羅崛起，2003年加盟意甲AC米蘭後達到職業生涯巔峰，助AC米蘭贏得2007年歐聯冠軍，同年獲金球獎和世界足球先生。2009-13年效力皇家馬德里，雖然受傷患困擾和教練不重用而過得不如意，但也取得過西甲冠軍。

卡卡走過的歐聯足跡：

+ 9 + 8 + 7

歐聯已落實的8強席位（按圖放大）：