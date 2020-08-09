【歐聯】美斯神技帶挈巴塞隆拿連續13季入8強　拜仁輕取車路士

歐聯16強在周日凌晨（9日）兩場次回合大戰，兩個頂級「神鋒」再成主角。 巴塞隆拿在主場迎戰拿坡里，美斯一個入球，再次提醒他為何被稱作「球王」；拜仁慕尼黑主場對車路士，雖然首回合早已領先3球，但射手羅拔利雲度夫斯基再一次提醒球迷，他為何是最有保證的前鋒。

巴塞對拿坡里一戰，兩軍在疫情爆發前的首回合戰成1：1，次回合巴塞僅有些微優勢，但回歸主場卻早早打開紀錄，10分鐘已由基文迪朗格勒接應角球頂入成1：0。

23分鐘成為今仗最令球迷驚嘆的一刻，美斯在右路畸角位附近接球，拿坡里即有恩斯治尼及馬里奧雷爾一同上前「迎接」，美斯即施展腳法、一撥一推令兩人中間出現空位，美斯即由這空間向橫一推，馬里奧雷爾雖然伸腳試圖阻擋、同時有高列巴尼補位，但美斯被馬里奧雷爾踢跌趴倒在地僅半秒又起身繼續進攻，兩秒之後再半倒地下射入一個角度絕佳的入球。

歐聯16強：巴塞隆拿對拿坡里（按圖放大）

+ 7 + 6 + 5

美斯上半場神級演出 巴塞成最穩定歐聯球隊

上半場末段，美斯再有貢獻，拿坡里後衛高列巴尼在禁區內帶波時遭美斯逼搶，「球王」從後爭贏身位，高列巴尼慢一步變相踢跌美斯，VAR檢視後判罰12碼，蘇亞雷斯操刀射成3：0。上半場補時階段，拿傑迪錫禁區內犯規遭罰「極刑」，恩斯治尼主射入網扳回一個作客入球。拿坡里下半場嘗試收復失地，但夏榮羅辛奴的頭槌中柱彈出，巴塞最終保住3：1勝局，以總比數4：2氣走拿坡里，連續13年打入歐聯8強。

巴塞隆拿上一次未能成功躋身歐聯8強已要數到2006/07球季，當時他們在16強遭利物浦淘汰，之後的12個球季全部至少晉身8強，當中3次奪冠、5次4強止步。

美斯（右）已屆33歲，但場上表現未有倒退。（Getty Images）

拜仁大勝 利雲度夫斯基成效率王

另一場16強大戰，拜仁慕尼黑挾3：0的優勢返回主場迎戰車路士，藍軍未能創下奇蹟，拜仁最終在羅拔利雲度夫斯基梅開二度、且分別助攻予比列錫及哥倫天杜利素之下，4：1大勝有譚美阿巴謙破蛋的車路士，總比數以7：1晉身8強。

利雲度夫斯基的腳法或許不及美斯秀麗，但他今場交出2入球2助攻的數據後，今季在各項賽事上陣44場已攻入56球之多，這56個入球更只來自32場比賽，效率極為驚人。單計歐聯，「羅拔仔」亦譜下多項里程碑，他今季上陣7場，每場都取得入球，成為歐聯史上第4位連續7場破門的球員，之前3人分別是雲尼斯杜萊、C朗拿度及卡雲尼。利雲度夫斯基今仗亦射入他生涯第66個歐聯入球，超越賓施馬晉身歐聯史上第4大射手，足證32歲的他已是近代最強前鋒之一。

歐聯16強次回合，拜仁大勝車路士（按圖放大）