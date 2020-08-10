【足球趣聞】瑞典超「打機式」悲劇　馬模捱過白界線上漫長4秒

「我最期待」的瑞典超級足球聯賽，昨晚出現難度極高的「打機」畫面。傳統勁旅馬模領先一球下，對手大軍壓境，卻在短短4秒內連環中柱，無功而還。

有空觀賞一下三、四線聯賽，可以大開眼界。下游球隊科根堡（Falkenbergs）主場迎戰榜首的馬模，開賽已經風起雲湧。馬模前鋒艾錫泰連（Isaac THELIN）跟科根堡後衛互有動作，沉不住氣一腳踢向對手，於8分鐘紅牌直接驅逐。馬模十人應戰，兩分鐘後卻先開紀錄。失球後1分鐘，科根堡反撲，上演「掟手掣」一幕。

馬模少打一人後，先開紀錄。（馬模 Twitter）

科根堡策動反擊，中場兩下斜傳已撕破馬模後防，接應球員立即燙射，令馬模門將鞭長莫及。射門卻彈中內柱，沿着白界線一路滾，再中另一邊內柱。球速慢下來，仍繼續沿着白界滾動。雙方球員立即衝前。

一齊數一數中咗幾多次柱（影片截圖）

馬模後衛先一步趕到，在白界線上拗腰解圍。科根堡球員伸腳搏反彈入網，皮球果然省中小腿，可惜只差一點點，彈中柱面。更不幸的是，這名科根堡球員「食波餅」後，皮球又反彈，再次彈中柱面，他「人前波後」盡力伸腳，反把皮球踢走。短短4秒間，科根堡連中4次柱，可算「黑過墨斗」。

【4秒4次中柱逐格睇】

+ 9 + 8 + 7

馬模化險為夷，捱過科根堡大舉反撲，結果全場大部分時間以寡敵眾下，以1：0險勝。

歐聯已落實的8強席位（按圖放大）：

+ 2

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