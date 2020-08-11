【足球熱話】少帥愛回家自求多福　大球會消費名宿手法層出不窮

意甲班霸祖雲達斯怒炒老帥沙利，數小時後隨即宣布名宿派路回巢當少帥，令人意外。 球壇近年有不少「名宿」回家掌帥，最令人留下深刻印象的當數AC米蘭，球迷戲稱這球會為「消費名宿光環第一家」，不少昔日巨星退役後回巢執教，敗走收場。但世事無絕對，如施丹領皇馬三奪歐聯，便是成功例子。 球會找名宿回巢，肯定是看中他們在球迷和球員間有威望，也了解球會運作，可謂先勝一着。但這些「名宿變少帥」在球會能否建立第二次功績，說到底也要看他的領軍手段。是福是禍，只能看其造化。 （圖片來源：Getty Images）

無可否認，起用名宿當教練總會為球迷帶來一絲憧憬。這種情況多數出現在一些本身已有多年體系式訓練的球隊，如巴塞隆拿、阿積士、AC米蘭等大球會。特別是當一間知名大球會，被一個外來的人掌舵後變成亂局。更衣室軍心散漫，一位昔日功勳名將肯趕這趟渾水，勇敢接火棒，或多或少都有消費光環的心理準備。

今季英超冠軍利物浦，9年前陷財困，遇上鶴臣這名「八字唔夾」的教頭，征戰半季後跌在降班區。幸好及時有現任美國老闆收購，兼召來老臣子杜格利殊來帶隊一季半後，才把球隊扶回正軌交棒予羅渣士。杜格利殊無論球員還是教練，皆為利物浦捧盃無數，肯接火棒全因為對球會有愛，而他在球壇早已上「神枱」，亦不太在乎自己光環。但如果你問一位年輕教頭會否為舊東家遮風擋雨，且難料結果會「整靚」還是「整花」張CV，對少帥與球會，都是「感情大考驗」。

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少帥愛回家，成果有好有壞：

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上文提到，球壇「消費名宿光環」第一家當數AC米蘭，說實在米蘭有深厚歷史，也曾有財有勢，但近年管理不善下，變成教頭「黑店」，往往沒有人願接手。在這情況下，向昔日名將埋手，乞求「捱義氣」，倒是沒有辦法中的辦法。惟看在球迷眼內，少帥本來功力未夠班，更痛心的是昔日自己支持的英雄逐個走下神壇，戰績又未有提升，換來只有唏噓。

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有些球員未退休前已展示領導之才，亦有超凡魅力可以鎮住更衣室。只要勤力一點盡快考取教練證書，在球會眼中確實是位省時省力，「唾手可得」的掌帥人選，還會為你組成一隊名氣和執教經驗並重的幕後團隊，助你羽翼漸豐，甚至為你鋪好路由青年軍預備組等開始帶隊準備接手。不過足球世界戰術千變萬化，只要個人底蘊稍不夠深，教得一季半季就要下台。

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又有一些球員份量十足，在國內地位亦舉足輕重，這類「國家名宿」成為教練後第一份工，就是帶領自己國家隊，成功例子不多，最厲害的當數西德凱撒大帝碧根鮑華，一退役就教國家隊，取得世界盃一冠一亞。

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除了召已退役名宿回巢，和鋪好成為教練的康莊大道，還有一種消費名宿的方式，就是「球員兼領隊／教練」。這種方式在千禧年以前較為常見，以球會成就計，最出色的應是上文提及過的杜格利殊，他以球員兼領隊身份帶領利物浦取得3次頂級聯賽及2次足總盃冠軍。

至90年代，另一英超球隊車路士也好此道，出現過荷杜、古列治和維埃里3位球員兼領隊，資深一點的球迷對他們以運動裝入場，半場見勢色不對就脫衣入替的場面應不陌生。惟隨着世界球壇對教練資歷規範化，愈來愈少球員能在退休前已考得教練牌照。故後期出現的球員兼領隊／教練多為替工形式的看守領隊或兼職教練。以英超計，維埃里已是最後一位獲提供長期合約的球員兼領隊。

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