【MotoGP】勝利女神眷顧的神秘數字　南非新丁奪分站冠軍締歷史

F1及MotoGP兩大賽車重開後，車迷們不愁寂寞，周日（9日）更有雙料娛樂，MotoGP捷克站及F1「70周年大獎賽」先後上演。 兩大賽事產生4個冠軍中，當中3名車手無獨有偶亦擁有這一組神秘數字。

MotoGP 6屆世界冠軍馬昆斯（Marc Marquez）早前的右臂骨折未癒，繼續缺陣捷克站賽事，賽果驚喜十足。前KTM車手薩高（Johann Zarco）回歸排頭位起步，連奪兩站冠軍的「法國神童」昆達拿路（Fabio Quartararo）排第2位。總成績領先的昆達拿路今站表現不太醒神，「行路打倒褪」，最終只能以第7名完成，無緣分站3連冠。

「法國神童」昆達拿路今站表現回落，只能以第7位衝線。（路透社）

昆達拿路隊友摩比迪利（Franco Morbidelli）在上半段一直領先，一度拉開逾1.5秒的距離，戰至中段KTM車隊的南非新人拜達（Brad Binder）亦步亦趨，及後輕鬆超越摩比迪利再擴大領先優勢，並展露KTM戰車的戰力，結果帶超過5秒的優勢衝線，創造歷史。

今年「升呢」首次征戰頂級別﹑33號的拜達，為KTM車隊帶來首場MotoGP分站勝利，締造車隊的新一頁，亦是史上首名來自南非的分站冠軍。現年24歲的拜達是KTM的青訓產品，2016年曾經贏得Moto3世界冠軍，及後一直扶搖直上。他今年以新人姿態出戰MotoGP，僅3站便取得個人首個分站冠軍。上一名車手在新人賽季奪得分站冠軍，正是馬昆斯。

拜達為KTM贏得首個分站冠軍，創下車隊歷史。（路透社）

今個比賽周末的「Magic Number」

「33」巧合地在今個比賽周末，成為被勝利女神眷顧的號碼。無獨有偶，3項賽事同樣由33號車手贏得冠軍。事關Moto2同樣由「33號仔」巴斯迪安連尼（Enea Bastianini），繼上站安達盧西亞站奪冠後「冧莊」。Moto3並沒有車手選用33號，否則有望「過三關」。

巴斯迪安連尼在Moto2分站兩連冠。（路透社）

F1「70周年大獎賽」中，紅牛的韋斯達賓的戰術奏效，成功擊敗兩架平治戰車，奪得車隊今季首個分站冠軍，而「韋少」的戰車號碼，又是33號。

平治爆胎驚魂縈繞礙發揮 韋斯達賓戰術奏效伺機奪冠

F1紅牛車隊的韋斯達賓，是另一名贏車的「33號仔」。（Getty Images）

被勝利女神眷顧的「33號」：

70周年大獎賽前十成績：

+ 6 + 5 + 4

F1未來7站賽程（按圖放大）：