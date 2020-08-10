【新冠肺炎】健身及舞蹈中心重開無期　拳手舞者缺場地恐流失人才

新冠肺炎第三波疫情，令本地感染個案數目急增。港府早前宣布鑑於疫情嚴峻，所有防疫規定將會延長一周至8月11日，健身及瑜伽中心在「閉館令」下復業無期。 「健身搏擊運動業界大聯盟」今午（11日）再召開記者會，促請政府檢討抗疫措施及設立「抗疫基金3.0」，助業界度過難關。

健身及瑜伽中心等未得到諮詢或商討機會，即在疫情下再次被勒令停業。業界指政府在條例下所定義的「健身中心」，明顯誤解本地大部分健身中心都如大型連鎖健身中心般營運，因此低估眾多中小型中心以體藝訓練為主。就此「一刀切」勒令停業，實無理據可言，對業界的現有支援「不到位」。

政府早前宣布預留80億作防疫基金的補漏拾遺之用，東區區議員李予信強烈要求政府立即安排第3輪抗疫基金，解業界燃眉之急。5月限聚令放寬，健身中心重開，沒有出現過群組感染，只有1宗確診個案與健身中心有關，可見業界有條件在遵守安全措施下重開。

健身搏擊及舞蹈業界狠批政府令體藝界面對前所未有的困境。（歐嘉樂攝）

5屆拳擊冠軍：政府令運動員無所適從

體藝業界支撐本地體藝發展，出席者之一、2020年馬來西亞檳城拳擊國際邀請賽冠軍袁文俊坦言政府抗疫政策「荒謬」，令運動員無所適從：「我練了十多二十年才有這個水平，冠軍後想挑戰更高水平，但香港每個政策都只是延長封館令，像之前食肆曾一刀切不准堂食，是荒謬。」

袁文俊剛取得拳擊國際賽冠軍，稱運動員不能長時間缺乏充足訓練，認為在健身中心與拳館做足防疫措施下，比在街訓練更安全。（歐嘉樂攝）

五度贏得香港冠軍頭銜的袁文俊又指，運動員要不停訓練保持狀態，室外訓練比健身室或拳館練習更危險，「搏擊訓練很多動作都在地上，如Push up等，為什麼有安全措施前提下，不能在室內，而要在街呢？」他又指缺乏運動或會令運動員感到抑鬱，認為政府應成立協調委員會理清業界各項目的現況。

李予信強調政府需就政策和基金分發標準作檢討，現時政策大大打擊體藝界重要支柱，「我們可以承受失去多少世界冠軍？政府把我們的潛在世界冠軍放在此逆境。」

香港資深舞蹈藝術家韓錦濤表示在第一波疫情爆發前，舞蹈中心已做足所有防疫措施，好不容易捱過了第一度封館，政府卻不斷延長。（歐嘉樂攝）

資深舞蹈家憂人才流失

除了舞蹈中心被逼停業，教育局宣布所有學校將暫停面授課程，學生須在家學習，間接宣布所有在學校舉行的表演和興趣班「死刑」，對相關藝團和導師，打擊甚大。香港資深舞蹈藝術家韓錦濤表示在第一波疫情爆發前，舞蹈中心已做足所有防疫措施，現時政策有可能令業內的舞者流失，「舞蹈導師是專業舞者，不是幾年就練到，都是花很多年練出來的」。

資深舞蹈藝術家余得彥坦言舞者不像普遍人能「Work from home」或在家訓練，「我們需要空間去編舞和創作，不盡是在家Work out就可以。」他又指政府所派發的一筆過7500元，只限中、小學，而教育本質一樣的大學舞蹈導師，卻未能受惠。

香港資深舞蹈創作人蕭翊深認為，體藝界甚至比飲食業更無奈：「運動、排練是我們的生計，不像飲食業還可以做外賣。」（歐嘉樂攝）

政府在早一輪「防疫抗疫基金」中，只向健身中心發放10萬元補助。部分業界至今仍未收到該筆款項，泰拳教練柯尊鼎（Ray師傅）批評計劃未有考慮不同健身中心的場地面積，以及規模。雖然健身中心可申請「保就業計劃」，但柯尊鼎表示從事表演行業的業者，大多以freelance形式，亦沒有強積金，只能申請一次性$7,500補助。

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