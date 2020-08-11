【歐霸】國際米蘭2：1挫利華古遜晉級　或成夏維斯的告別戰

意甲亞軍國際米蘭與利華古遜爭奪歐霸盃4強席位，國米由盧卡古及巴列拿各建一功，結果以2：1力克利華古遜躋身4強。 為利華古遜取得一個入球的夏維斯，隨球隊歐霸出局，被問及是否他在利華古遜的最後一球，主帥保斯竟然親口承認夏維斯離隊！

國際米蘭與利華古遜在德國杜塞爾多夫上演歐霸8強戰，利華古遜佔半個主場之利，國際米蘭主帥干地今仗繼續收起艾歷臣，續以盧卡古及拿達路馬天尼斯攻堅。

曼聯加時一球險勝躋4強 哥本哈根門將神勇屢救險球

國際米蘭在上半場中段，盧卡古禁區內起腳被封，禁區外的巴列拿（Nicolò Barella）控定腳面一射建功，15分鐘打開紀錄。6分鐘後，盧卡古再度利用其身體優勢，該名比利時前鋒以身位保護皮球，即使他失平衡亦可起腳射門得手，21分鐘擴大領先紀錄。

國米的巴列拿腳面抽射為球隊先開紀錄。（Getty Images）

利華古遜兩球落後下隨即反撲，前線主力夏維斯（Kai Havertz）與隊友配合撕破國米防線，禁區內勁射射破國米門將漢丹洛域的「大細龍門」，25分鐘追成較接近紀錄。國際米蘭及後形勢上繼續佔優，後備入替的阿歷斯山齊士起腳無功而還，盧卡古完場前犯規在先「食詐糊」，最終力保2：1的勝局，淘汰利華古遜晉級，將與巴素利及薩克達的勝方在4強對碰。

盧卡古的身體質素令利華古遜後防未能招架，在今仗亦有進帳。（Getty Images）

利華古遜主帥開腔回應夏維斯轉會

與車路士「無限接近」的利華古遜主力夏維斯，《天空體育》早前透露該名德國新星在歐霸結束後，便會正式加盟「藍戰士」。利華古遜主帥保斯（Peter Bosz）賽後接受訪問時，在場傳媒當然問及夏維斯的轉會問題，他竟然直言夏維斯即將離隊，惟加盟的不是車路士。

盛傳利華古遜歐霸出局後，夏維斯即將離隊加盟車路士。（路透社）

保斯稱：「我確認夏維斯將會離隊，在此獨家宣布，他將轉投荷甲的荷華高斯。」真愛不是車路士，竟然是荷華高斯，原來這只是保斯的一個玩笑。盛傳夏維斯會以高達9000萬鎊轉會費加盟車路士，並簽下一紙5年合約。

利華古遜主帥保斯獨家透露夏維斯的下一站，原來只是一個玩笑。（Getty Images）

歐聯最後8強：