【歐聯】馬體會8強賽前兩將無病徵染疫　對手萊比錫主帥另有擔憂

馬德里體育會出戰歐聯8強前傳出隊中兩人確診新冠肺炎，及後官方證實是一隊球員安祖哥利亞及維沙積高，二人患病後同樣未有病徵。 迎戰馬體會的RB萊比錫，主帥拿基斯文坦言不太擔心染疫，反而擔心另一件事。

今季歐聯最後8強賽事在葡萄牙里斯本，以一場過的形式決勝負，8強之一的馬德里體育會將在周四（13日）深夜與RB萊比錫爭奪4強席位。開賽前卻傳來壞消息，球會宣布隊中兩人確診患上新冠肺炎，其後再公布是一隊的安祖哥利亞（Angel Correa）及維沙積高（Sime Vrsaljko）。

染疫的兩名馬體會球員沒有隨隊赴里斯本，並正在接受家居隔離，二人沒有病徵。早前正在養傷的克羅地亞守衛維沙積高，透過社交網站報平安，表示現時身體狀況良好，希望在家居隔離後提早康復，盡早投入訓練。

8強惡鬥前夕添隱憂 馬體會證隊中二人確診新冠肺炎

馬體會兩名染疫球員：

馬體會出發里斯本前積極備戰（按圖放大）：

+ 4 + 3 + 2

拿基斯文不怕新冠肺炎 反而擔心被偷窺

RB萊比錫主帥拿基斯文（Julian Nagelsmann）表示對歐洲足協的衛生守則有信心，並將專心備戰，「我認為馬體會維持兩宗確診的話，對賽事沒有太大的影響，歐洲足協亦有明確守則。我們現時可以專注與馬體會的8強戰中，希望好好把握這個機會。」

相比起新冠肺炎，拿基斯文更加擔心訓練內客不慎流出，事關萊比錫的訓練場被高樓大廈包圍，即使歐洲足協在球場外圍加上白布，但依然不難偷看球場內的情況，增添被對手「抄功課」的機會。

該名少帥故此作出讓步，果斷地放棄有戰術運用的訓練，「在附近的高樓能看到場內的狀況，或許有人特意偷看我們的訓練，根據訓練內容而作針對性部署，我們並不能避免這個可能性，所以我們決定放棄戰術練習。」

拿基斯文不擔心新冠肺炎，反而擔心訓練內容被偷窺。（資料圖片／Getty Images）

歐聯最後8強（按圖放大）：